Hans-Rudolf König kommt zur Lesung nach Marburg

Diese Mail kam bei mir an und ich gebe sie so weiter, bitteschön:Hola Marburg, liebe Klassenkameraden, Freunde und Bekannte in Deutschland, habe mich nun doch entschlossen, für ein paar Tage nach MR zu kommen, um u. a. mein Buch über die Jugendzeit in MR persönlich vorzustellen. Eine öffentliche Lesung auf der Ketzerbach wird am 5. 7. 17, um 19 Uhr im Ketzerbach-Vereinshaus stattfinden.Alle Freunde und Ehemalige sind willkommen. Kommt früh wegen des zu erwartenden Andrangs.Mag sein, dass es in dieser Zeit von Terminen in MR wimmelt, aber ein anderes Zeitfenster sehe ich für mich nicht mehr in diesem Jahr.Sonnige Grüße und ein kräftiges Hujaja sendet euchHans-Rudolf König