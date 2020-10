Gutes Karma statt Schokolade – ein Adventskalender mit sozialem Mehrwert

Auf Weihnachten freuen, tolle Preise gewinnen und Menschen in Not helfen, dafür steht der TERRA TECH AdventskalenderMarburg / 28.10.2020: Die beliebten Adventskalender von TERRA TECH sind zurück! „GEWINNEN und HELFEN“ ist das Motto. Zahlreiche Sponsoren aus Hessen haben die 24 Türchen mit attraktiven und ungewöhnlichen Preisen gefüllt. Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von über 4650 Euro. Darüber hinaus gibt es Reisegutscheine, Tablet-PC´s, Tankgutscheine, Eintrittskarten für Sportereignisse, Konzerte sowie andere kulturelle Veranstaltungen, Einkaufs- und Essensgutscheine, Reisekoffer und vieles mehr zu gewinnen. Insgesamt warten 1749 Preise im Wert von über 110.000 Euro auf glückliche Gewinner.Aber der Adventskalender ist nicht nur eine kleine vorweihnachtliche Aufmerksamkeit für sich selbst oder Freunde und Verwandte, mit dem Kauf unterstützen Sie weltweit Menschen in Not. „Kalorienarm und mit sozialem Mehrwert, so beschreiben wir den Adventskalender gerne,“ erklärt Dr. med. Gangolf Seitz, Vorstandsvorsitzender von TERRA TECH. Denn die Einnahmen dieser Aktion fließen in die weltweiten Hilfsprojekte des Vereins. „Dank der Unterstützung konnten wir im letzten Jahr zum Beispiel 500 Ebolawaisen in Sierra Leone den Schulbesuch ermöglichen und uns für die Rechte von 100 Müllsammlerfamilien in Mexiko einsetzen.“ In diesem Jahr sichert TERRA TECH vor allem die Ernährung von Familien. Noch immer gibt es weltweit zu viele Menschen, für die Hunger zum Alltag gehört. Die Corona-Pandemie und daraus resultierende Einnahmeausfälle verstärken die Not noch zusätzlich. Neben akuter Nothilfe setzt die Hilfsorganisation auf Projekte mit langfristiger Wirkung. In Mexiko beispielsweise sichern Schulgärten, Wurmkompostierung und Trainings gesundes Essen für Schulkinder und deren Familien und schaffen zusätzliches Einkommen. „Wir bedanken uns herzlich bei allen, die die Aktion unterstützen und wünschen viel Glück!“, unterstreicht Seitz.Und so geht es: Hinter den Türchen der Kalender verbergen sich zahlreiche Preise. Jeder Kalender ist mit einer Nummer zwischen 00001 und 20000 (weißes Kästchen oben links auf der Vorderseite) versehen. Diese Nummer ist die Losnummer. Unter notarieller Aufsicht werden die Preise diesen Kalendernummern zugelost. Jeder Kalender kann nur einmal gewinnen. Die jeweiligen Preise und Gewinn-Nummern finden Sie ab dem 01. Dezember 2020 täglich im Internet unter www.terratech-ngo.de.Adventskalender gibt es zum Preis von 5 Euro bei TERRA TECH (Zeppelinstraße 29, 35039 Marburg), den Geschäftsstellen der Oberhessischen Presse sowie den folgenden Verkaufsstellen:Biedenkopf: Zahnarztpraxis Sautter / Cölbe: Blumenhaus Pfeiffer / Ebsdorfergrund: Fit im Grund / Fronhausen: Finger Baustoffe GmbH / Gießen: Haus der Karten, UPTODATE Fachbuchhandlung / Goßfelden: Arztpraxis Schroeder und Griego / Kirchhain: Buch und Papier Kleinheins, Modestübchen / Lohra:Caspersch Hof / Marburg: Ahrens, Buchhandlung am Markt, Cineplex, Contigo, Friseur Domino, Blumen Greven, Buchhandlung Jakobi, kaufs lose, Ketzerbach 12, Kulturzentrum KFZ, Gärtnerei Link, Mobilitätszentrale, Myregalbrett, Juwelier Semler, Stadtbüro Marburg, Tapir, Thalia, Tourismusbüro, Weltladen, Waggonhalle / Stadtallendorf: Ticket-Shop Dewner, Claudia Janik (Zeitungen & mehr), Gärtnerei Kreißl / Weimar: Office CornerBei Fragen und Anregungen zur Aktion sowie zur Gewinneinlösung erreichen Sie uns telefonisch unter 06421/9995990 oder per Mail kalender@terratech-ngo.de.--Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannUnterstützen Sie unsere Arbeit!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de