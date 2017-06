GrundTreff plant Markt für Künstler und Direktvermarkter

Liebe Künstler und Direktvermarkter im Ebsdorfergrund,wir planen im GrundTreff, Wittelsberg einen Künstler- und Direktvermarkter- Markt.Bei den Künstlern denken wir an Maler, Fotografen, Holzbearbeitung und Drechsler, Handarbeiten mit Stoff und Wolle, Töpfer, Dichter und Schriftsteller, Floristik, Molkereiprodukte sowie noch mögliche weitere Künstler.Bei den Direktvermarktern denken wir an Obst und Gemüse, Brot und Backwaren, aber auch Wurst- und Fleischwaren aus unserer Heimat.Falls Sie grundsätzlich Interesse an einer solchen Veranstaltung haben, bitten wir Sie, uns Ihre Daten (Name, Anschrift, E-Mail, Gewerk usw.) per E-Mail an Frau Born (grundtreff@ebsdorfergrund.de) mitzuteilen.Die Daten werden vorab lediglich für unsere Planungen benötigt. Details der Veranstaltung, wie Datum, Platzbedarf usw. werden dann zur gegebenen Zeit mit Ihnen besprochen.Wir erwarten Ihre Rückmeldung bis zum 15.08.2017. Spätere Meldungen können dann leider nicht mehr berücksichtigt werden.Vielen Dank,Ihr GrundTreff-TeamFür Rückfragen steht Ihnen Peter Erkel, Tel.: 015782190700 zur Verfügung