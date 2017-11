Giving Tuesday - TERRA TECH startet Aktion Weihnachts-Post

Marburg / 28.11.2017: Zum heutigen "giving tuesday" startet die mittelhessische Hilfsorganisation TERRA TECH die Aktion Weihnachts-Post. „Mit dieser Aktion wollen wir Spendern ermöglichen, Weihnachtsgeschenke um eine soziale Komponente zu erweitern,“ erklärt Geschäftsführer Andreas Schönemann. Dazu wurden Geschenkanhänger vorbereitet, die der Schenkende als Weihnachtsgruß an seinen Päckchen und Paketen anbringen kann. So wird zusätzlich zum Warenwert ein gutes Gefühl verschenkt. „Und aus der Freude hier bei uns wird weltweite Hilfe für Menschen in Not,“ so Schönemann.Drei symbolische Pakete hat die Organisation vorbereitet: Weihnachts-Post für Joyce: 30 Euro bedeuten 30 Tage ohne Hunger in Kenia. Von dem Projekt profitieren vor allem Aidswaisen in der Gemeinde Ahero. Weihnachts-Post für Familie Sánchez: Mit 75 Euro können Nothilfe-Sets an drei Familien im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca verteilt werden. Eine wichtige Hilfe nach den vergangenen Erdbeben. Weihnachts-Post für Mariana: 150 Euro finanzieren einen Monat Studium für geflüchtete Studierende in Kirkuk im Nordirak. Die Unterstützung hilft den jungen Menschen, sich eine Zukunftsperspektive zu erarbeiten.„Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mitmenschen an der Aktion beteiligen und mit uns symbolisch Weihnachts-Post versenden,“ hofft Schönemann. Natürlich kann jeder Schenkende selbst entscheiden, wie hoch sein Beitrag ist. „Denn egal ob kleine oder große Gabe – die Dankbarkeit der Empfänger und das gute Gefühl für den Schenkenden können wir garantieren.“Geschenkanhänger können Spender einfach im TERRA TECH Büro abholen oder ganz bequem über die Webseite zum Ausdruck am heimischen Computer herunterladen. Der direkte Link lautet:--TERRA TECH Förderprojekte e.V.Bahnhofstraße 8, D-35037 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.deSparkasse Marburg-Biedenkopf - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40(BIC: HELADEF1MAR)Helfen per SMSSenden Sie TERRA TECH an 81190 (5€ *)(* zzgl. Kosten einer SMS / 4,83€ gehen an uns)Möchten Sie sich engagieren? Wir freuen uns über Ihre ehrenamtliche Mitarbeit.Mehr Infos unter: www.terratech-ngo.de