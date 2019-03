Feier zum Welt-Down-Syndrom-Tag 2019 in Marburg am 21. 3.

Der Tag steht in Marburg unter zwei Mottos: „Leave no one behind“ - „Lasst niemanden zurück!“, so das Motto 2019 von Down Syndrome international (DSi), das Marburger Motto "Alle gehören dazu!" hatte der Deutsch-Schwedische-Freundschaftsverein Marburg e.V. erstmals vor zwei Jahren benutzt, als ein Mädchen mit Downsyndrom die Lucia im Luciafest des Vereins darstellteDer Zeitplan sieht folgendes vor:10 Uhr gemeinsamer Aufbau rund um den Marktbrunnen12.30 Uhr Grußworte von Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies und Schwester Edith Ludwig, erste und einzige Ehrenbürgerin der Stadt MarburgBuntes Programm, Infostände, Kaffee und Kuchen, Socken-rocken-Tanz17 Uhr gemeinsamer Abbau...und die Wetterprognose sagt:leicht bewölkt, 11 Grad, schwacher Wind und KEIN Regen!