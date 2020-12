Es tut sich was im Ebsdorfergrund, ein Funkmast wird bei Rossberg gebaut, zur Beseitigung eines Funkloches

Die Arbeiten sind in vollem Gange und sollen bis zum Wochenende beendet sein. Zwei Firmen arbeiten mit z.T. schwerem Gerät an der Erstellung des Funkmastes. Der Funkmast wird von einem Unternehmen aus Künzell im Fuldaer Land, erstellt. Die Kranarbeiten werden von einem Unternehmen aus Reiskirchen, in der Nähe von Gießen, geleistet. Bei dieser Witterung ist das für die Mitarbeiter nicht sehr angenehm. Aber wie ich erfuhr, ist man das ja schon gewohnt. Jede Woche wird irgendwo ein Funkmast aufgebaut. Der nächste Funkmast wird in der Nähe von Homberg/Ohm in Ober-Ofleiden, gebaut.