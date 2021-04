Erfolgsgeschichten aus aller Welt

35 Jahre im Einsatz für Menschen in Not / TERRA TECH begleitet Jubiläumsjahrmit verschiedenen AktionenMarburg / 22.04.2021: Eine Tasse Kaffee in Äthiopien, Schreinerarbeiten in Haiti und eineerfolgreiche Ohrenoperation in Nepal. Wer derzeit in Marburg, Gießen oder dem Umlandunterwegs ist, wird immer wieder auf Plakate mit der Aufschrift „Erfolgsgeschichten“ stoßen.Mit dieser Aktion weist die hessische Hilfsorganisation TERRA TECH anlässlich ihresdiesjährigen Vereinsjubiläums auf die gelungene Umsetzung verschiedener Projektein aller Welt hin. „Wir können einige schöne Geschichten aus den letzten 35 Jahren erzählen.Über 450 Projekte in 54 Ländern haben tolle Erfolge ermöglicht,“ berichtet ChrisSchmetz, Pressesprecher von TERRA TECH.Die Plakate im mittelhessischen Raum sollen neugierig machen und einladen, die Geschichtenvon Menschen zu entdecken, deren Lebenssituation sich durch das Engagementvon TERRA TECH und seiner weltweiten Partnerorganisationen zum Positiven gewendethat. „Die Plakate sind bewusst schlicht gehalten,“ erklärt Schmetz. Zu sehen sindnur verschiedene Bildmotive, der Slogan „Erfolgsgeschichten“ und ein QR-Code. DerQR-Code führt zur jeweiligen Geschichte auf der Webseite von TERRA TECH. „Dortkönnen Interessierte dann ganz in Ruhe schauen und auf einer sehr persönlichen Ebeneerleben, wie gute Ideen und Hilfsbereitschaft viel verändern können,“ so Schmetz.Neben diesen emotionalen Eindrücken aus den Projektländern bietet die Webseite derNichtregierungsorganisation auch weitere Blicke hinter die Kulissen der täglichen Arbeit.Dort sind Videos aus dem YouTube-Kanal von TERRA TECH verlinkt. „In den Beiträgenberichten Mitarbeiter, ehrenamtliche Unterstützer, Ehemalige und Vertreter von Partnerorganisationenvon ihrem Engagement. Einige der Geschichten sind auch für mich nochganz neu,“ freut sich SchmetzDiese Videoreihe wird wöchentlich fortgesetzt. Am Ball bleiben lohnt sich also. „Denn vielespannende Beiträge warten noch,“ versichert Schmetz. Auch abseits dieser Aktionenlohnt es, die Augen offenzuhalten. „Der eigentliche Geburtstag ist zwar erst am 3. Oktober,aber wir werden das Jubiläumsjahr auch weiterhin mit verschiedenen, spannendenAktionen begleiten.“Die Plakataktion „Erfolgsgeschichten“ ist einer der Programmpunkte des diesjährigenPhoto.Spectrum.Marburg.KurzprofilDer gemeinnützige Verein TERRA TECH e.V. führt seit 1986 weltweit Projekte der HumanitärenHilfe und der Entwicklungszusammenarbeit durch. Das Spektrum reicht von klassischer Nothilfe(Nahrungsmittel, Medikamente) über den Wiederaufbau (Schulen, Gesundheitseinrichtungen)bis hin zu langfristigen Entwicklungsprojekten (landwirtschaftliche Projekte, Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen).Dabei arbeiten wir stets mit lokalen Partnern zusammen, die die Expertisefür die Durchführung haben.Unseren Personaleinsatz versuchen wir gering zu halten (Kurzzeitexperten, Projektkoordinatoren).Wir finanzieren uns aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Zuschüssen von öffentlichenGebern (BMZ, Auswärtiges Amt) und Stiftungen.TERRA TECH ist Mitglied im DPWV (LV Hessen) und über diesen bei der Aktion DeutschlandHilft, außerdem bei VENRO und dem EPN (Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen).Seit 1999 wurde TERRA TECH durchgehend das Spendensiegel des DZI verliehen, das für vorbildlicheTransparenz und Effektivität bei der Verwendung von Spenden steht. Außerdem haben wir unsder Initiative Transparente Zivilgesellschaft angeschlossen und uns dem Transparenz-Standarddes Aktionsbündnisses verpflichtet.KontaktTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel.: 06421/9995990Fax.: 06421/9995991info@terratech-ngo.dewww.terratech-ngo.de