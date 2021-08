Erdbeben Haiti: Extrem-Situation für Menschen mit Behinderung

Marburg / 19.08.2021: Am 14. August 2021 wurde Haiti erneut von einem schweren Erdbeben getroffen. Das Beben mit der Stärke 7,2 erschütterte den Süden des Landes. Mehr als 2.000 Todesfällen waren zu beklagen, mehr als 12.000 Personen wurden verletzt, viele Gebäude stürzten ein. Auch ein Wohnheim unseres langjährigen Partners L’Arche Haiti für Menschen mit Behinderung wurde zerstört, TERRA TECH bereitet Hilfsmaßnahmen vor.„Momentan ist die Lage vor Ort noch sehr unübersichtlich. Einige Regionen sind noch immer schwer zu erreichen, so dass wenig aktuelle Informationen vorliegen,“ erklärt Chris Schmetz, Pressesprecher von TERRA TECH. Außerdem verstärkt Wirbelsturm Grace, der mit starken Regenfällen und hohen Windgeschwindigkeiten durch die Region zieht, die Schäden des Bebens noch weiter. Offizielle Stellen rechnen noch mit stark ansteigenden Opferzahlen. Die Gemeinde Chantal, in der L‘Arche ein Wohnheim betreibt, liegt nahe Les Cayes und damit nur rund 50 km vom Epizentrum entfernt.Glücklicherweise ist bei L’Arche niemand körperlich zu Schaden gekommen. „Allerdings schlafen die Bewohner_innen und Mitarbeiter_innen derzeit unter provisorischen Zeltplanen. Während starker Regenfälle müssen sie in den unsicheren Gebäuden Zuflucht suchen. Außerdem hoffen alle, dass der naheliegende Fluss L’Acul nicht über die Ufer tritt,“ berichtet Schmetz.Zudem wird durch die Katastrophe die enorm wichtige Arbeit von L’Arche wieder zurückgeworfen. Menschen mit Behinderung sind in Haiti oft gesellschaftlich ausgeschlossen. L’Arche bietet ihnen an den Standorten Chantal und Carrefour Orte, wo sie sich persönlich entfalten können. „Schon im Normalbetrieb ist die Versorgung und würdevolle Betreuung von Menschen mit Behinderung in Haiti eine große Herausforderung,“ unterstreicht Schmetz, der das Wohnheim in Chantal bereits dreimal besucht hat. In der jetzigen Situation sind integrativen Erfolge der letzten Jahre stark gefährdet. Daher wird TERRA TECH insbesondere beim Wiederaufbau helfen. Die Herausforderung ist groß, denn noch ist das Ausmaß der Schäden nicht absehbar.Erdbeben-Nothilfe Haiti – Damit die dringend benötigte Hilfe vor Ort ausgeweitet werden kann, bittet TERRA TECH um Spenden. TERRA TECH hat ein Spendenkonto eingerichtet: Stichwort: Erdbeben Haiti IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40 (Sparkasse Marburg-Biedenkopf)Gemeinsamer Einsatzfall vom Bündnis Aktion Deutschland Hilft - TERRA TECH beteiligt sich am Einsatzfall von Aktion Deutschland Hilft. Das Bündnis ruft zu Spenden auf: Stichwort: Erdbeben Haiti / IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft)--Chris SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de