„Eine erste wichtige Etappe bei der Depenalisierung von Cannabis“

„Das ist nur ein Schritt in Richtung Depenalisierung von Cannabis", sagt Michael Agostini, Vizepräsident der „Jeunesse Démocrate et Libérale“ Foto: Editpress - Lëtzebuerger JournalLUXEMBURG, journal.lu - 30.10.2017Der Regierungsrat hat am Freitag einen prinzipiellen Konsens zur Legalisierung von Cannabis zu medizinischen Zwecken erreicht. Für Michael Agostini, den Vizepräsidenten der „Jeunesse Démocrate et Libérale“ ein gutes Zeichen. Aber lediglich eine Zwischenetappe.„Wir begrüßen die Entscheidung der Regierung. Sie ist auch überfällig, denn es ist längst erwiesen, dass Cannabis ein Mittel gegen verschiedene Gesundheitsbeschwerden ist. Mittlerweile gibt es bekanntlich nicht nur in den USA Staaten, die diesen Weg gegangen sind, sondern auch Deutschland erlaubt Schwerkranken den Zugang zu Cannabis auf Rezept. In den letzten Monaten wurde innerhalb der Parteien viel darüber diskutiert, ob Luxemburg den Schritt auch wagen sollte. Zumindest bei den drei Regierungsparteien hat sich eine zustimmende Haltung also nun durchgesetzt.Wir denken aber, dass das nur ein erster Schritt in Richtung Depenalisierung von Cannabis ist. 2014 hatte die JDL zusammen mit „déi jonk gréng“, „jonk Lénk“, „jonk Kommunisten“ und „jonk Piraten“ das „Cannabis Bündnis Luxemburg“ ins Leben gerufen. Das Bündnis ist zwar zwischenzeitlich etwas eingeschlafen, aber seine Forderung nach dem legalen Erwerb ab 18 Jahren einer begrenzten Menge von Cannabis mit geregelten THC-Werten in staatlichen Stellen gilt immer noch. Das Bündnis hatte damals auch gefordert, dass der Staat die Qualität der Produkte durch regelmäßige Kontrollen gewährleisten sollte und der Verkauf durch eine Chipkarte geregelt werden soll, so dass die maximal erlaubte Einkaufsmenge überprüft werden kann. Wir hatten auch eine breit angelegte Aufklärungskampagne über die Konsequenzen des Cannabiskonsums angeregt.Durch diesen Vorstoß entsponn sich eine interessante Debatte und ich kann mich erinnern, dass Justizminister Félix Braz bei einer Podiumsdebatte im Fernsehen die Ausarbeitung eines legalen Rahmens für die Depenalisierung von Cannabis in Aussicht stellte. Seither haben wir davon nichts mehr gehört und sind darüber etwas enttäuscht. Man wird von Regierungsseite sicher einwenden, dass ein solches Vorhaben nicht im Koalitionsprogramm vorgesehen ist. Wir werden uns aber anstrengen, dass es ins Programm der DP für die nächsten Parlamentswahlen kommt.“MICHAEL AGOSTINI