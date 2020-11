Eimer und Seife zu Weihnachten verschenken

01.12.2020 Giving Tuesday /Marburg / 26.11.2020: Gesundheit, gutes Essen und Familienzeit zählen jedes Jahr zu den wichtigsten Weihnachtswünschen der Deutschen. „Diese Dinge würden wir gerne auch weltweit an Menschen in Not geben. Daher haben wir für unsere Aktion Weih-nachts-Post symbolische Hilfspakete gepackt, die verschenkt werden können,“ erklärt Andreas Schönemann, Geschäftsführer von TERRA TECH. Das Paket für Sierra Leone beinhaltet zum Beispiel Eimer und Seife, kostengünstige, aber sehr wichtige Hilfsmittel zur Eindämmung der Corona-Epidemie.„Verschenken Sie mit Ihrer Spende doppelte Freude,“ bittet Schönemann. Denn die Hilfsgüter landen natürlich nicht unter Weihnachtsbäumen in Deutschland, sondern bei notleidenden Menschen. Für Ihre Spende erhalten Sie aber einen Geschenkanhänger zum Download, mit dem Sie Ihre Liebsten überraschen können. Auch bereits vorhande-ne Geschenke können um eine soziale Komponente erweitert werden. So wird zusätzlich zum Warenwert ein gutes Gefühl verschenkt. „Und aus der Freude am Schenken wird weltweite Hilfe für Menschen in Not,“ erklärt Schönemann.Vier symbolische Pakete hat TERRA TECH gepackt: - Saubere Hände: 5 Euro kosten Eimer und Seife in Sierra Leone. Wichtige Hilfsmittel für die Eindämmung der Corona-Epidemie. - 30 Tage ohne Hunger: 30 Euro bedeuten einen Monat ohne Hunger in Kenia. Von dem Projekt profitieren vor allem Aidswaisen in der Gemeinde Ahero im Westen des Landes. - Grüne Berge: 100 Euro kosten Setzlinge und Werkzeuge in Nepal. Ein wichtiger Bei-trag, um Hunger zu reduzieren und Erdrutsche zu vermeiden. - Weihnachts-Post Nothilfe: Für 50 Euro können Notfall-Pakete für Familien gepackt werden. Dies ist lebenswichtige Hilfe nach Naturkatastrophen weltweit, wie Erdbeben oder Wirbelstürmen.„Wir würden uns freuen, wenn sich viele Mitmenschen und auch Firmen an der Aktion beteiligen und mit ihren Spenden Hilfe für Menschen in Not ermöglichen,“ hofft Schöne-mann. Natürlich kann jeder Schenkende selbst entscheiden, wie hoch sein Beitrag ist. „Denn egal ob kleine oder große Gabe – die Dankbarkeit der Empfänger und das gute Gefühl für den Schenkenden können wir garantieren.“Geschenke mit sozialem Mehrwert! - So einfach geht es: TERRA TECH Homepage besuchen, Spende tätigen, Geschenkanhänger ausdrucken und ein Weihnachtsgeschenk machen, das hier bei uns Freude bereitet und weltweite Hilfe für Menschen in Not leistet.Mehr Informationen zur Aktion: https://www.terratech-ngo.de/de/spenden-helfen/wei... TERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas SchönemannUnterstützen Sie unsere Arbeit!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de