Die Opfer von gestern sind die Ersthelfer von morgen

Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ zum Internationalen Tag der Katastrophenvorsorge: Leid verhindern, bevor es geschiehtMarburg / 09.10.2020: Nepal ist ein Land der Extreme. Abgesehen von kleinen Gebieten im Süden wird die Landschaft Nepals von den hohen Bergen und steilen Tälern des Himalaya geformt. Diese anspruchsvolle Topographie und die schlechte Infrastruktur prägen das Alltagsleben im Land bis heute. Viele Dörfer sind nicht an das Straßennetz angeschlossen und somit nur fußläufig zu erreichen. Insbesondere im Fall von Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Erdrutschen sind viele Gemeinden tage- bis wochenlang von der Außenwelt abgeschnitten. Der tiefergelegene Süden wird regelmäßig von Monsunregenfällen getroffen, die schwere Überschwemmungen mit sich bringen. Auch die Auswirkungen des anhaltenden Klimawandels hinterlassen in Nepal deutliche Spuren. Die Ernten reichen vielerorts zumeist nicht mal mehr zum reinen Überleben. Im Fall von Naturkatastrophen gibt es lokal kaum Kapazitäten, um Hilfe zu leisten und Schäden zu beseitigen.„Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Bedeutung einer nachhaltigen und lokalen Katastrophenvorsorge. Denn schnelle Hilfe rettet Leben,“ betont Frank Beutell, Projektleiter bei TERRA TECH Förderprojekte e.V.. „Die ersten 48 Stunden nach einer Katastrophe sind die wichtigsten, um Menschenleben zu retten.“ Aus diesem Grund bildet die hessische Hilfsorganisation gemeinsam mit dem nepalesischen Partner International Fellowship (INF) Ersthelfer aus. Denn die ersten Helfer an einem Ort der Katastrophe sind immer die Betroffenen selbst. Lokale Katastrophenschutz-Gruppen sind eine wichtige Säule, um Menschenleben zu retten. „Diese Gruppen sind ähnlich einer freiwilligen Feuerwehr organisiert. Sie leisten im Katastrophenfall eigenverantwortlich Erste Hilfe, bergen Menschen und verteilen Hilfsgüter,“ beschreibt Beutell. Für ihre Arbeit werden sie mit dem grundlegenden Equipment und Werkzeug wie Schaufeln und Zeltplanen ausgestattet. Zudem wurden Notfalllager mit wichtigen Hilfsgüter angelegt.Dank der Notfalllager und der guten Ausbildung konnten die lokalen Katastrophenschutz-Gruppen bei den vergangenen Monsun-Regenfällen und den daraus resultierenden Erdrutschen schnell und zielgerichtet Hilfe leisten. „Wir haben so Reaktionszeiten um mehrere Tage verkürzt. Ein toller Erfolg, der uns ein wenig stolz macht und zeigt, dass der Projektansatz richtig ist und funktioniert,“ freut sich Beutell.Aber die Freude ist kein Grund, um sich auszuruhen. Denn es gibt noch viele weitere Ideen, die TERRA TECH und INF gemeinsam mit den lokalen Behörden und der Bevölkerung umsetzen. Dazu gehören der Aufbau von Einsatzzentralen, die Etablierung eines Frühwarnsystems, die Ausarbeitung von Evakuierungsplänen, das Bekanntmachen katastrophensicherer Baumethoden und Notfallpläne für Schulen. „Ein weiteres wichtiges Maßnahmenpaket sind umfangreiche Schulungen in modernen Landwirtschaftsmethoden, die an den Klimawandel angepasst sind,“ erklärt Beutell. Denn mit einfachen, lokal verfügbaren Mitteln können das Einkommen und die Nahrungsmittelsicherheit deutlich erhöht werden. Hierzu zählen zum Beispiel ein besseres Bodenmanagement, der Anbau von Pflanzen, die widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen des Klimawandel sind, sowie die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, um sie zu deutlich besseren Preisen zu verkaufen. „Mit diesem Maßnahmen ermöglichen wir es Menschen, Leid zu verhindern, bevor es geschieht,“ führt Beutell aus.„Wir würden uns freuen, wenn Katastrophenvorsorge noch mehr in den öffentlichen Fokus rückt,“ betont Beutell. „Denn aufgrund unserer Erfahrungen wissen wir, dass jeder Euro, der heute für Katastrophenvorsorge ausgegeben wird, morgen nicht nur ein Vielfaches in der akuten Nothilfe einspart, sondern auch Eigenverantwortung stärkt und selbstbestimmtes Handeln fördert."„First responders of tomorrow“ - Unter diesem Titel hat unser Partner INF ein Video erstellt, welches die Lebenssituation in Nepal eindrücklich vorstellt und die Schulungsmaßnahmen zeigt. Das Video ist auf YouTube abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=WTRaTvcSIp0