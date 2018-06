Den eigenen Garten unbeschwert genießen . . .

Gartenarchitekt Jens Maute gründet Gutachterbüro / Expertenrat für Gartenbesitzer in MittelhessenMarburg / 14.06.2018: Der sehr warme Mai brachte einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Sommer. Viele Gartenbesitzer eröffneten die Freiluft- und Grillsaison in ihrem ganz eigenen Paradies daheim. Leider mischt sich mancherorts aber auch Unmut zwischen die positive Stimmung. „Denn seit einigen Jahren nimmt die Unzufriedenheit der Gartenbesitzer zu,“ so Dipl.-Ing (FH) Jens Maute. „Zunehmend kommt es zu Unstimmigkeiten zwischen Kunden und beauftragten Unternehmen. Viele Kunden beklagen Mängel bei der Durchführung und Abrechnung von Garten- und Landschaftsbauarbeiten.“ Auch nachbarschaftliche Streitigkeiten nehmen zu. Der Experte beobachtet einen steigenden Bedarf an fachlicher Hilfestellung, um bei Streitfällen und etwaigen gerichtlichen Auseinandersetzungen zu unterstützen.Aus diesem Grund hat Maute gerade ein eigenes Gutachterbüro für Garten- und Landschaftsbau gegründet. Über die Webseite (www.gartengutachter-maute.de) bietet er seine Hilfe an. Das Leistungsspektrum umfasst Gutachten für Arbeiten wie Wege- und Terrassenbau, Pflaster- und Plattenverlegungsarbeiten, Mauern und Zäune, Wasserbecken und Teiche, Pflanzungen und Rasenflächen, aber auch Rechnungsprüfung und Beweissicherung. „Oftmals bieten Gutachten und ein anschließendes Mediatoring, die Grundlage um Streitfälle zu schlichten und gütliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten,“ berichtet Maute. Teure gerichtliche Auseinandersetzungen können so vermieden werden. Um Streitigkeiten erst gar nicht entstehen zu lassen, bietet der Experte auch fachliche Baubegleitung bei laufenden oder neuen Baustellen. „Die Kontrolle von vertraglich vereinbarten Arbeiten sowie die Kalkulation des Aufwands von zu planenden oder bereits ausgeführten Bauvorhaben gibt den Gartenbesitzern Sicherheit im Umgang mit den beauftragten Unternehmen,“ erläutert Maute. Weitere Beratungsangebote - etwa zur Ausführung von Garten- und Landschaftsbauarbeiten und zu Pflanz- und Unterhaltungsarbeiten - helfen Gartenbesitzern außerdem dabei, zukünftige Kosten zu planen.Bei seiner Gutachtertätigkeit kann Maute auf eine mehr als 15-jährige Erfahrung als Landschaftsarchitekt zurückgreifen. Viele zufriedene Kunden in Mittelhessen sind seine Bilanz. Die neue Tätigkeit sieht der Gutachter auch als Chance, seinen eigenen Gartenbaubetrieb weiter zu qualifizieren. „Aktuell strebe ich die öffentliche Bestellung und Vereidigung als Gutachter an, um künftig auch Gerichtsgutachten zu erstellen. Der neue Arbeitsbereich erfordert stetige Weiterbildung auf höchstem Niveau. Diese Expertise kann ich in die Planung und Durchführung von Garten- und Landschaftsbauarbeiten einfließen lassen,“ ist sich Maute sicher. So sorgt der Experte dafür, dass Gartenbesitzer ihren Garten in Zukunft unbeschwert genießen können.Seit 2004 ist Jens Maute als Landschaftsgärtner und freischaffender Landschaftsarchitekt (baubetrieblich selbständig) tätig. Der Dipl.-Ing (FH) ist seit 2002 Mitglied in der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Seit 2017 ist Maute auch Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft Sachverständige Gartenbau Landschaftsbau Sportplatzbau e.V. (AGS).Kontaktdaten:Gartengutachter Jens MauteDipl.-Ing. (FH) LandespflegeLandschaftsarchitekt (baugewerblich selbständig)Köhlersgrundgasse 1035037 MarburgTelefon: 06421/590312 Mobil: 0176/60810735E-Mail: info@gartengutachter-maute.deWebsite: www.gartengutachter-maute.deMitglied der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen (AKH)