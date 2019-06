Damit die Welt besser wird - Kinder-Theater-Walk mit Anna-Lena Aldag und Sandra Mayr

Kinder-Theater-Walk mit Anna-Lena Aldag und Sandra Mayr setzte sich vergangenen Sonntag für Nachhaltigkeit ein.Sie trugen mit Müll behangene Anzüge (die Müllmonsterkinder), waren zum Teil in zivil (die Menschenkinder) und zogen rasselnd und singend von der Galerie JPG über den Bootssteg zum Northamptonpark. Dank Hafenfest und Sonnenstrahlen war Weidenhausen am vergangenen Sonntagnachmittag äußerst belebt. So wunderten sich Flaneure, Tänzer und Passanten an der Wasserkante sehr, als sieben Kinder und zwei Erwachsene munter gegen die gemütliche Sommermusik ihren Müllsong (s. Infokasten) anstimmten.Wurde „der Aufstand der Müllmonster“ vernommen? Nach Verwunderung und Staunen machte sich Anerkennung breit; an vielen Tischen wurde sogar zustimmend Beifall geklatscht.Auch auf dem Spielplatz staunten Kinder und Erwachsene über den Müllmonstermarsch. An dieser letzten Station wurden Passanten und Spielende mit einer kurzen Theateraufführung aktiviert: Die hungrigen Müllmonster und die Müll machenden Menschenkinder trafen aufeinander und erkannten, das Müllhalden und Städte genügend Umweltsünden aufwiesen.Die Frage, was dagegen zu tun sei, wurde kurzerhand in Fragebögen und Einzelgesprächen erörtert. (So füllten die Zuschauer nebenbei 25 Erhebungsbögen für Frau Mayrs studentisches Projektstudium aus.)Die Antwort der jungen AktivistInnen im Hinblick auf den monstermäßigen Radau: „Damit die Welt besser wird!“ Hiernach waren sich alle Beteiligten einig: Müllvermeidung ist ein hehres Ziel, das die jungen AktivistInnen mit Charme, Power und viel Standing in Weidenhausen öffentlich einforderten.Upcyclings-Musikinstrumenten-Workshop mit den Stinknormalen Superhelden, Informationen erteilt Galerie JPG. Aktionen im Rahmen von „Formklang der Beere“ finden noch bis in den August hinein statt. Das Symposium wird u.a. vom Fachdienst Kultur, der Sparkasse Marburg-Biedenkopf und der Firma Neo Consult Vermögensmanagement unterstützt.Lied: „Aufstand der Müllmonster“Strophe 1:Hallo Leute seht mal her,wir Müllmonster tun uns schwer!Überall liegt Müll herum,dass ist wirklich ziemlich dumm!Strophe 2:Darum macht die Ohren auf,Müllvermeidung beginnt beim Kauf!Wir hoffen ihr macht alle mit,denn Nachhaltigkeit ist der Hit!