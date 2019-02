Damals ...

Marburg an der Lahn

Stadt der drei Bahnhöfe

Bis Anfang der 1970er Jahre verfügte Marburg über drei Bahnhöfe: Hauptbahnhof, Südbahnhof und den Bahnhof der Marburger Kreisbahn gegenüber dem Südbahnhof.Konnte man vom Marbuger Haupt- und Südbahnhof raus in die weite Welt reisen, so war die Reisestrecke der Marburger Kreisbahn nur von Marburg bis in den Ebsdorfergrund nach Dreihausen möglich ...