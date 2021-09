Buchtipp: Ute Mank: Wildtriebe

Es ist eine Familiengeschichte, die sich, beginnend bei Kriegsende, über ein halbes Jahrhundert erstreckt. Drei Frauen aus drei Generationen spielen die Hauptrolle. Da ist Lisbeth, die stolze Großbäuerin. Marlies, ihre Schwiegertochter, muss neben ihr um ihren Platz kämpfen. Sie schuftet viel, eine Bäuerin wird aber nicht aus ihr. Dazu nimmt sie sich Freiheiten heraus wie, halbtags arbeiten zu gehen und den Jagdschein zu machen (in den 70er-Jahren eine Sensation). Erst Joanna, Marlies Tochter und Lisbeths Enkelin, weicht die verhärteten Fronten nach und nach ein wenig auf.Für keine der drei Frauen ergreift Ute Mank Partei. Jede hat ihre Gründe und Motive, so zu handeln und zu fühlen, wie sie es tut. Der Roman stellt unausgesprochen die Frage: Wie frei können wir unser Leben eigentlich gestalten?Drei Frauen auf einem Hof - im Kampf um Selbstbestimmung, Anerkennung und FreiheitFür die alte Großbäuerin Lisbeth gibt es nichts Wichtigeres als den Hof, sein Erhalt ist ihr Lebenssinn. Nie hat sie die damit verbundenen Pflichten hinterfragt.Doch mit Schwiegertochter Marlies kommt eine neue Frau ins Haus, die keineswegs klaglos und ohne eigene Wünsche das Leben einer Bäuerin führen will. Das Kaufhaus in der nächsten Stadt wird für Marlies zum Sehnsuchtsort im Wirtschaftswunderdeutschland, arbeiten möchte sie dort, einen Jagd- und Traktorführerschein machen, das Leben soll doch mehr zu bieten haben.Die beiden Frauen tragen fortan stille Kämpfe aus, um Haushaltsführung, um Kindererziehung. Doch eigentlich werden viel größere Dinge verhandelt: Lebensmodelle, Vorstellungen vom Frausein, vom Muttersein. Und doch ist da ein verbindendes Element: Marlies' Tochter Joanna, die ihren ganz eigenen Weg geht und nach dem Abitur nach Uganda aufbricht ...Rezension:»Mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt Ute Mank in ihrem beeindruckenden Debüt 'Wildtriebe' die Frauen aus drei Generationen mit ihren Ecken und Kanten, ihren Geheimnissen und Lieben.«Gala 22.07.2021Ich kenne die Autorin persönlich und wohne ebenfalls in einem Dorf nebenan. Kenne die Geschichten aus eigener Erfahrung in ähnlicher Weise.Da kommen Erinnerungen hoch, an meine Kindheit und Jugend, die ich in 4verschiedenen Dörfern des Landkreises verbracht habe. Das Lokalcolorit der Beschreibungen lässt viele Erinnerungen wieder erwachen. Sehr interessante und sehr lesenswerte Darstellungen aus der vergangenen Zeit.Autorenportrait:Ute Mank, geboren in Marburg, hat vor über 30 Jahren in ein Dorf in Hessen eingeheiratet, wo sie bis heute »die aus der Stadt« ist. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern, lernte einen Gesundheitsberuf, studierte Erziehungswissenschaften und promovierte später nebenberuflich. 'Wildtriebe' ist ihr erster Roman.