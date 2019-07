Buchtipp: MITREDEN von Kirsten Fründt und Ralf Laumer

Aus den ca. 20 Beiträgen, die Erfahrungen aus verschiedenen Städten und Regionen Deutschlands wiedergeben, kann man für sich selbst oder für die eigene Kommune genügend Input für Ideen schöpfen, um voranzukommen mit der Bürgerbeteiligung.Wer also mitreden möchte und nicht nur meckern will, der sollte dieses Buch lesen und sich anschließend in seiner Kommune oder im Landkreis engagieren.Auszug aus dem Vorwort des Buches: Denn wenn die mittlerweise Allgemeingut gewordene Interpretation stimmt, dass die Komunen - also Gemeinden, Städte und Landkreise - in vielfacher Hinsicht die Versuchslabore unterschiedlichster gesellschaftlicher Entwicklungen sind und sie somit einen relevanten Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung unserer Demokratie leisten, dann gilt dies in besonderer Weise für das Thema Bürgerbeteiligung. . .