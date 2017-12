Buchtipp: Friederike Moos: In uns und um uns . .

Eine der vielen Ausbildungsstationen war die im Buch beschriebene Station 17, im sogenannten Isolierhaus, der Medizinischen Klinik. Die damalige Leiterin der Station war eine gewisse Schwester Tamara Kraus.Jetzt, nach 50 Jahren, fallen mir einige fast vergessene Situationen wieder ein, z.B. dass ich gefragt wurde, ob ichgehen wolle. Denn ich war damals junger Vater einer Tochter, die im Januar 1967 geboren wurde. Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, da keiner bereit war, habe ich zugesagt.Das Buch ist nicht nur für mich eine interessante Lektüre, sondern für alle, die sich für die Geschichten aus der Medizin erwärmen können, sehr empfehlenswert.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Friederike Moos, geb. 1948, absolvierte eine Lehre als Biologielaborantin in den Behring-Werken in Marburg. 1968 zog sie nach Freiburg und arbeitete dort bis 2011 an der Universität und der Universitätsklinik. Sie hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann in Freiburg.Mabuse-Verlag Frankfurt, 2015, 140 Seiten, 16.90 €ISBN-13: 9783863212223ISBN-10: 3863212223