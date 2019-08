Buchtipp: Fachwerkmord von Regine Brühl

Brühl, RegineAls gebürtige Eifelerin interessiert sich die aus Niederzissen stammende Regine Brühl für die Geschichte der Eifel, die sie auf Wanderungen immer wieder neu für sich entdeckt. Seit 22 Jahren lebt sie in Bad Münstereifel. Neben ihrem Hobby Fotografie liest und schreibt die Mutter zweier Söhne gerne. Mit »Fachwerkmord« gibt sie ihr Debüt als Krimiautorin.Ein Mischung aus Fiktion und Realität, verpackt in geschichtlichem Rückblick. Da ich dies Städtchen und die Umgebung aus eigener Anschauung kenne, ist es für mich besonders interessant. Bin in 1960 mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Holland hier durchgefahren und Jahre später mehrmals als Außendienstler dort unterwegs gewesen.Das Lokalkolorit kommt mir sehr bekannt vor, man fühlt sich beim Lesen fast daheim.Ein lesenswerter Krimi, broschiertes Buch mit 222 Seiten, für 12 €, aus dem Rhein-Mosel-Verlag, Zell/Mosel ISBN: 978-3-89801-407-6 https://r-m-v.de/