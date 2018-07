Buchtipp: Der dritte Marburger Krimi-Cocktail von Rainer Güllich ist da

Kriminelle KurzgeschichtenDer Marburger Autor ist bereits bekannt für seine kleinen kriminellen Geschichten, die er gekonnt in unterhaltsame "Cocktails" packt. Dies ist bereits der dritte Band der erfolgreichen Serie.Dieser dritte Band mit 22 kriminellen Kurzgeschichten aus der Marburger Region, ist wie ein Lesebuch über die bösen Buben und Mädchen zu lesen. Köstlich das Lokalkolorit, besonders wenn man Tage vorher an den beschriebenen Tatorten gewesen ist, wie z. B. am Spiegelslustturm oder der weiter hinten befindlichen Gaststätte. Alle Tatorte sind einem Marburger, wie mir, natürlich bekannt und lassen das Herz höher schlagen, wenn man im Stoff drin ist und mit der Handlung mitgeht. Macht richtig Spaß, obwohl die Geschichten ja kriminell sind. Rainer Güllich versteht es, seine Umgebung nicht nur genau zu beobachten, sondern die kriminellen Handlungen diesen besonderen Umständen anzupassen.Der dritte Band der ,,Cocktails" wird hoffentlich nicht der Letzte sein, denn die Kriminalität, leider auch in Marburg, hört nicht auf.Broschiert, 112 Seiten, 9,90 €, Karina-Verlag, WienISBN: 978-3-96111-501-3ISBN-10: 396111501XAutorenporträtRainer Güllich, geboren 1954, lebt in Marburg / Hessen. Durch einen Kurzkrimi-Wettbewerb, bei dem er einen der vorderen Plätze belegte, kam es zur ersten Veröffentlichung. Es folgten weitere Veröffentlichungen, unter anderem in Anthologien und Zeitschriften. Im Karina-Verlag, Wien, wurden von ihm bereits zwei Werke veröffentlicht, zudem einige seiner Kurzge-schichten in den Kurzgeschichtensammlungen des Verlages. Mehr über den Autor unter: www.rainer-güllich.de - Veröffentlichungen: Der Marburger Krimi-Cocktail, Kriminelle Kurzgeschichten. Der zweite Marburger Krimi-Cocktail, Neue kriminelle Kurzgeschichten. . Unter Druck - Ein Marburg Krimi, Kriminalroman. . Arthan der Krieger, Fantasyroman. . Flaschenpost - Das Ende einer Sucht, Roman.