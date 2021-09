Buchtipp: Bertha von Suttner: Die Waffen nieder !

Herausgegeben von Bock, Sigrid; Bock, HelmutKomtess Martha Althaus, die spätere Gräfin Dotzky, gehörte zu jenen jungen Frauen der Wiener Hocharistokratie Ende des 19. Jahrhunderts, die alles hatten, was sie nur begehren konnten: Reichtum, Rang und Liebe. Nach kurzer Ehe jedoch verliert sie den Mann und Vater ihres Kindes 'ans Vaterland' in Italien, wo Österreich gegen Sardinien und Frankreich kämpft. Da beginnt sie aus ihren konkreten Erfahrungen mit dem menschenverachtenden Unsinn und der Widernatürlichkeit des Krieges Schlüsse zu ziehen, die in der allgemeinen Öffentlichkeit auf Unverständnis stossen und sie in krassen Widerspruch zu ihrer Gesellschaftsschicht bringen.Dieses Buch, 1889 erstmalig erschienen, erreichte bis 1905 37 Auflagen; übersetzt in 16 Sprachen, wurde es zu einem Welterfolg. Die Erkenntnisse der Ich-Erzählerin sind für uns heute nicht nur von historischem Interesse, sondern werfen Fragen auf, die auch 100 Jahre nach ihrer Niederschrift von beklemmender Aktualität sind.Mit diesem Buch erinnern wir an die großen Schriftsteller, deren Bücher der Verbrennung durch die Nationalsozialisten zum Opfer gefallen sind. Adolf Hitler wollte erreichen, dass die Werke dieser Autoren in Vergessenheit geraten. Fast wäre es ihm gelungen, denn in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat niemand mehr Notiz genommen von den Büchern und den Schriftstellern, die einst die Gesellschaft prägten. Zu Ehren dieser großartigen Autorinnen und Autoren und gegen das Vergessen veröffentlichen wir dieses Buch, das bis heute nicht an Bedeutung verloren hat.Rodja Smolny VerlegerBertha von Suttner (1843-1914), die Autorin des Romans, war entscheidend beteiligt an der Gründung der Friedensgesellschaften in Deutschland und Ungarn. 1905 erhielt sie als erste Frau den Friedensnobelpreis.Verlag: Verlag der Nation, 3. Aufl., Seitenzahl: 484, Abmessung: 205mm x 134mm x 40mmGewicht: 568gISBN-13: 9783373003281ISBN-10: 3-373-00328-8Artikelnr.: 04110701Preis 15,95 €