Aufruf zur Teilnahme am weltweiten Klimastreik

Die Klimakrise stellt für die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten und für Millionen von Menschen eine beispiellose existenzielle Bedrohung dar. Eine ungebremste Erderwärmung ist eine enorme Gefahr für Leben, Frieden weltweit.Wir Unterzeichner*innen, die wir uns deshalb ernsthaft um die Lebenschancen unserer Kinder und Enkel sorgen, rufen alle Mitmenschen auf:Beteiligen Sie sich an der Klimademonstration am Freitag, dem 20. September 2019 um 12.00 Uhr, Startpunkt Marktplatz Marburg, und an der darauffolgenden Aktionswoche!Unterstützen Sie mit uns die Forderungen der Fridays for Future Bewegung, damit die Ziele des Pariser Abkommens von Deutschland eingehalten werden:• Kohleausstieg bis 2030• 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035• klimaneutral bis 2035Dies bedeutet sofort:• Ende der Subventionen für fossile Energieträger• Abschaltung eines Viertels der Kohlekraftwerke• Steuern auf alle TreibhausgasemissionenDonnerstag 19.9.17:00 // Critical Mass // Start: Elisabethkirche // CM MarburgFreitag 20.9. GLOBALER KLIMASTREIK12-14:00 // Demonstration zum Globalen Klimastreik // Start: Marktplatz und Hauptbahnhof // Fridays for Futurenach der Demo // Begegnungstreffen zur Situation am Amazonas // Wehr Weidenhausen // Pachamama Connexion e.V.Samstag 21.9.12:00 // Demonstration: Hände Weg vom Afföller // Start: Erwin Piscator Haus // Aktionsbündnis Afföller retten!15-16:00 // Vortrag: Das ABC der Klimakrise // Gr. Hörsaal Bahnhofstr. 7 // Scientists4Future & Chemikumab 15:00 // Kartoffelfest // Allmende Holzhausen // Allmende Holzhausen e.V.Sonntag 22.9.15-18:00 // Erde und Mensch. Innere Wege im Klimawandel - Naturverbundenheit und Meditation // Start: An der Kirche in Ginseldorf // Kerstin VeigtMontag 23.9.18-22:00 // Offenes Klimabündnis Treffen // // Klimabündnis19-21:00 // Forumtheater: Wandelklima // Gemeindehalle Cölbe // Jugendförderung Marburg-Biedenkopf, Transition Theater, Hand auf´s HerzDienstag, 24.9.15:00 // Offenes regeneratives Picknick // Lahnwiese Mensabrücke (bei Regen im Q-Café) // Extinction Rebellion19:30 // Infotreffen Soli-Kaffeeprojekt // // SoLaWi, Kaffeerösterei Il Gusto, Pachamama Connexion e.V.Mittwoch 25.9.16:00 // Die-In // Treffpunkt: KFZ // Extinction Rebellion17-22:00 // Vortragsabend: Eine Lange Nacht für das Klima // Gr. Hörsaal Bahnhofstr. 7 // Scientists4FutureDonnerstag 26.9.14-16:00 // Gemeinsame Müllsammelaktion // Start: Schlossbergcenter // Stinknormale Superheld*Innen, Greenpeace, BI Grüner Wehr16:00 // Klima-Mitmachzelt für Kinder 8-14 Jahre, Ideenwerkstatt, Kunst, Musik und Spiele rund um den Klimaschutz // Lahnwiesen Höhe Mensa // Parents4Future (Anmeldung erbeten an marburgparentsforfuture@web.de)17:00 // Critical Mass zur Weidenhäuser Brücke // Elisabethkirche // CM Marburg, Klimagruppe Marburg22:30-23:30 // Improtheater-Late-Night-Show „Klimawandel“ // Szenario im Steinweg 1 // Fast Forward TheatreFreitag 27.9. EARTH STRIKE16:00 // Demonstration: Klimanotstand – was tun?! // Hbf // Fridays for Future17-21:00 // Straßenfest: Klimanotstand – was tun?! // Marktplatz // Klimabündnis(kursiv: federführende Organisation)weitere Aktionen sind noch in Planung.