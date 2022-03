Auf neuen Fahrrädern die Welt entdecken

Marburg / 23.03.2022: Strahlende Gesichter bei Silke und Tino Waldmann. Das Ehepaar hat bei der Adventskalenderaktion von TERRA TECH und der Oberhessischen Presse den Hauptpreis gewonnen: einen Gutschein für E-Bikes. Ein Preis der passt. Denn die beiden sind begeisterte Radler, zukünftig können sie nun zu noch längeren Touren aufbrechen.Überreicht wurde der Gutschein von den Sponsoren persönlich. Stellvertretend für die Sparda-Bank Marburg gesellte sich Filialleiterin Ulrike Oberüber zu Meike Schiller und Mathias Gimpel von Rad am Grün. Die drei freuen sich mit den glücklichen Gewinnern. Einen kleinen Wehrmutstropfen gibt es aber. Derzeit sind die Lieferzeiten für E-Bikes lang, wie Mathias Gimpel erklärt. Silke und Tino Waldmann müssen also noch etwas auf ihre neuen Räder warten. Dafür konnte der Übergabetermin auch gleich für eine Fachberatung genutzt werden.Unter dem Strich sind hier alle Gewinner. So fasst es Andreas Schönemann, Geschäftsführer von TERRA TECH zusammen. Denn nicht nur das Ehepaar Waldmann strahlt, auch TERRA TECH freut sich über die erfolgreiche Adventskalenderaktion. Die Einnahmen finanzieren die Bildungsarbeit in Deutschland sowie Projekte in Mexiko und Sierra Leone. In Sierra Leone werden Fischerfamilien gestärkt. Sie erhalten Trainings und Ausrüstung, um ihr Haushaltseinkommen zu steigern und unabhängig von großen Handelsunternehmen zu werden. Inhaltlich nahe zum Gewinn ist das Fahrradprojekt in Mexiko. Dort lernen junge Mädchen Radfahren und brechen Geschlechterrollen auf. Radfahren bedeutet Freiheit. Mit dem Fahrrad radeln die Mädchen zur Schule und erkunden auch Orte außerhalb der Nachbarschaft.Im Namen der Menschen in den Projektländern bedankt sich TERRA TECH bei allen Teilnehmern der Adventskalenderaktion: bei allen Käufern, Sponsoren und vor allem beim Medienpartner Oberhessische Presse. Denn ohne die mediale Begleitung wäre die Aktion nicht so erfolgreich.im Foto: Meike Schiller, Andreas Schönemann, Tino Waldmann, Ulrike Oberüber, Mathias GimpelCopyright: Schmetz/TERRATECH--Christian SchmetzÖffentlichkeitsarbeit & FundraisingTERRA TECH Förderprojekte e.V.Zeppelinstraße 29D-35039 MarburgTel: +49 (0) 64 21 / 99 95 990Fax: +49 (0) 64 21 / 99 95 991Vereinsregister Marburg VR 13 57Vorstandsvorsitzender: Dr. Gangolf Seitz, Geschäftsführer: Andreas Schönemann35 Jahre TERRA TECH - Deine Spende ist das schönste Geschenk!Spendenkonto - IBAN: DE46 5335 0000 0000 0444 40Online spenden: www.terratech-ngo.de