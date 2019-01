Ängste, Stress & Co. – effektiv auflösen!

Die wachsenden Belastungen in Beruf und Familie werden immer mehr zum Thema. Wie steht es um die persönlichen Kraftressourcen?

Viele Menschen wünschen sich einen inneren Schutzmantel, der Belastungen und Stressfaktoren nicht so ungefiltert an sie heran kommen lässt. Sie leben mit Ängsten, innerer Unruhe und Anspannung, die oft ganz unvermittelt wie aus dem Nichts auftauchen und alles zu beherrschen scheinen.Die Göthert-Methode setzt genau in diesem scheinbaren Nichts - nämlich in den feinstofflichen Ebenen - an. Sie zeigt, wie die Ursachen dieser Emotionen erkannt und geordnet werden können. Dadurch lösen sich Ängste und Anspannung auf, Vertrauen und Zuversicht erfüllen den Menschen wieder.Dienstag, 22. Januar 2019 um 19:00 UhrFeinstoffpraxis MarburgFrankfurter Straße 38, 35037 MarburgDie Veranstaltung ist kostenfrei.Wegen begrenzter Sitzplätze empfiehlt sich eine verbindliche Anmeldungunter 06421 - 3895080 oder r.marks@feinstoffpraxis-marburg.deVeranstalter: www.feinstoffpraxis-marburg.de