Marburg : Alte Jägerkaserne | 23. Oktober 2017

120. Jahrestage

Königin Margherita von Italien, Chef des Kurhessischen Jägerbataillon No 11

Viele Leser wissen, daß die beliebte Pizza "Margherita" im Jahre 1889 von dem Pizzabäcker Raffaele Esposito zu Ehren der Königin Margherita von Italien kreiert und nach ihr benannt wurde. Ein entsprechendes Dokument (11.06.1889), bewahren seine Nachfahren in der Pizzeria Brandi in Neapel bis heute auf. - Aber, was die meisten Leser nicht wissen, Königin Margherita von Italien war auch Chef des Kurhessischen Jägerbataillon No 11 (vormals 11. Jägerbataillon) zu Marburg an der Lahn.