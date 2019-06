Wettschuld in Zusammenhang mit der Europawahl eingelöst: Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz, Gießen

Nach der Begrüßung durch die beiden Oberbürgermeister*in der Lahnstädte Marburg und Gießen, wurde besondes auf Pulse of Europe hingewiesen, denn diese BI sei in Marburg mit ihrem starken Engagement, mitverantwortlich für die hohe Wahlbeteiligung und das gute Wahlergebnis der Europawahl vom 26. Mai gewesen.Auf dem Marktplatz fand gleichzeitig eine Protest-Demo der Friday for Future Gruppe statt. Die Schüler und Jugendlichen, sowie viele Erwachsene, zogen nach der Demo mit Polizeibegleitung von der Oberstadt zum Erwin-Piscator-Haus, wo die Veranstaltung endete.