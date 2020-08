Welche Farbe hat die Pandemie?

Welche Farbe steht für das Jahr 2020?

Zum Vergrößern Grafik anklicken

Der Bundestag hat am 27 März 2020 das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite ist bis heute nicht aufgehoben. Nach wie vor wird behauptet, das Virus SARS-Cov-2 und die Krankheit Covid-19 stellten eine derart außergewöhnliche Bedrohung dar, dass deshalb erhebliche Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte der Bürger_innen gerechtfertigt seien.In der nachstehenden Grafik wurden für die Jahre 2016 bis 2020 die täglichen Sterbefälle vom 1. Januar bis zum 31. Juli aufgelistet. Jedes Jahr hat eine eigene Farbe zugeordnet bekommen. Die Gesamtzahl der Sterbefälle, die den einzelnen Jahren (Farben) in dieser Zeit zugeordnet werden findet sich rechts in der Grafik.Wenn 2020 ein außergewöhnliches Seuchenjahr ist, wie die Befürworter der Regierungsmaßnahmen in der Causa Corona behaupten, sollte es ein Leichtes sein, die folgende Frage zu beantworten:Wer die richtige Farbe nicht auf Anhieb findet, sollte sich die Frage stellen, ob SARS-CoV-2 und Covid-19 tatsächlich außergewöhnliche Bedrohungen der menschlichen Gesundheit sind.Wer sagt: „Die Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn ein Impfstoff vorhanden ist“ kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Das gilt für Frau Merkel und all diejenigen, die sich auf Drosten & Co verlassen haben.Was bleibt den Mächtigen? Die Zahl der positiven Tests künstlich nach oben treiben und jeden positiven Test als einen „Infizierten“, eine krank machende Virenschleuder zu verkaufen. Und die Mehrheit der Bevölkerung mit willfährigen Helfern in den Medien dumm halten, indem wesentliche Informationen ausgeblendet werden.Was ist denn von Berichterstatter_innen zu halten, die auch nach fast acht Monaten Pandemie die Unterschiede zwischen "positiv getestet", "infiziert", "krank" und "sehr krank" nicht kennen.Die Fortdauer des Ausnahmezustandes wird mit wieder steigenden "Infektionszahlen" in Deutschland begründet. Tatsächlich steigt lediglich die absolute Zahl der positiven Testergebnisse. Wie viele Menschen infiziert sind, bleibt verborgen.Die Prozentzahl an positiven Tests liegt seit der KW 22 bei etwa einem Prozent, oder knapp darunter. Da steigt nichts. Zudem liegt dieser Satz im Bereich der Fehlertoleranz der PCR-Tests. Die exakten Angaben zur Fehlertoleranz rücken die Behörden nicht raus und die Qualitätspresse recherchiert nicht. Instand Ringversuch ergab 1,4 Prozent falsch positive Testergebnisse.Dass die absolute Zahl der positiven Testergebnisse steigt, liegt ganz einfach an einer Vermehrung der Tests. In der KW 22 wurden etwa 405.000 Test durchgeführt und 4.310 Menschen positiv getestet. In der KW 34 wurden etwa 980.000 Tests durchgeführt und 8.655 Menschen positiv getestet. Prozentual sogar ein kleiner Rückgang. Nix zweite Welle.