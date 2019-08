We walk hand in hand - Alle zusammen

Marburg : Rathaus |

Wir schließen uns an:



Streikt mit uns am 20. September!



Egal wie alt ihr seid, aus welcher sozialen Schicht ihr kommt, welche Herkunft ihr habt, an welchen Gott ihr glaubt - die Klimakrise betrifft uns alle!🌍



Am 20. September rufen wir deshalb zum Klimastreik aller Generationen auf! Wir werden bundesweit auf die Straßen gehen!



Markiert euch den Termin im Terminkalender, erzählt es euren Familien, Arbeitskolleg*Innen, Freunden, Bekannten und allen die ihr sonst noch kennt.

Organisiert Exkursionen und Betriebsausflüge und geht am 20. September zu eurer lokalen Demonstration.



Denn es ist zu spät um jetzt auszugeben, aber noch vielleicht noch früh genug um zu handeln!😊



CLIMATE JUSTICE NOW!



#allefürsklima #fridaysforfuture