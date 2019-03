Vortragsveranstaltung im Bürgerzentrum Dreihausen

Dr.-Ing. Detlef Ahlborn, Maschinenbauingenieur und selbständiger Unternehmer, Leiter Fachbereich Technologie beim Bundesverband Vernunftkraft e.V. sprachzum Thema:Die zahlreichen Besucher konnten am Ende der Vorträge jeweils Fragen an die Referenten stellen, was auch von einigen Besuchern genutzt wurde.Gespäche untereinander über unterschiedliche Auffassungen oder Meinungen wurden ebenso geführt, was bei diesen Themen auch zu erwarten war.Es waren mehrere BI aus dem Landkreis vertreten, z. B.: als Veranstalter: natürlich WoW Ebsdorfergrund, Gegenwind Lohra, Es reicht! Mardorf, Holzhausen, Michelbach-Görzhausen, Windkraft Wetter, Schwarzenberg, Ronhausenist Teil der Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik. Der Verein setzt sich für den Schutz, die Pflege und den Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft Hessen ein. Er hat sich zum Ziel gesetzt, rationalen und wissenschaftlich begründeten Ansätzen in der Energiepolitik wieder mehr Geltung zu verschaffen.