Vernissage im Rathaus Marburg

Nach der Begrüßung durch Peter Reckling von Pulse of Europe Marburg, sprach auch Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies, als Hausherr und Mitveranstalter, zu den ca. 60 Gästen. Frau Karin Haus aus Frankfurt, Mitbegründerin von Pulse of Europe, sprach ebenfalls, sowie die beiden Künstlerinnen Antje Damm und Marthe Viehmann, deren Bilder u. a. ausgestellt sind. Es werden auch Bilder verschiedener Schulkinder aus Marburger Schulen und Schulen aus dem Landkreis ausgestellt. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Moritz-Verlag Frankfurt erstellt.