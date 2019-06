Vegan-Buddy Infostand beim CSD in Marburg - ARIWA Vogelsberg

ARIWA - Vogelsberg nimmt mit dem Vegan-Buddy Infostand zu Tierrechten, Tierschutz und veganem Leben am Christopher Street Day in Marburg teil.8. CSD Mittelhessen - zum ersten Mal in Marburg!Am Samstag, 22. Juni 2019, ab 11:00 Uhr öffnen die Infostände. In der Marburger Oberstadt auf dem Marktplatz, direkt vorm Rathaus ist das Straßenfest und die Bühne.Von 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr zieht die Demonstration durch Marburg und endet am Rathaus mit der offiziellen Kundgebung. Bis zum Abend gibt es ein buntes Bühnenprogramm. Mit der CSD Party geht es weiter bis zum nächsten Morgen.„Auch in Mittelhessen kämpfen wir für eine Welt, in der Platz für Alle ist und in der wir in aller Verschiedenheit gut zusammenleben können. Was die Kämpfe von Stonewall mit unseren verbindet, ist viel mehr als nur ein Kampf von und für LSBT*I. In einer Zeit, in der Hass und Hetze gegen Minderheiten, Frauen sowie sozial und ökonomisch benachteiligte Menschen rapide zunehmen, und in der Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, müssen wir uns wehren: Gemeinsam und entschlossen für eine Gesellschaft, in der wir ohne Angst verschieden sein können.“ (CSD Mittehessen)2019 ist ein Jahr der Jubiläen: 100 Jahre Frauenwahlrecht, 40 Jahre „Homolulu“-Treffen, 30 Jahre Autonomes Schwulenreferat im AStA Marburg, 25 Jahre Streichung des „Schwulenparagrafen“ §175 StGB, 10 Jahre „noplace“-Bündnis.Kontakt: vogelsberg@ariwa.orgWer das Leid der Tiere mindern will, muss es für die Menschen sichtbar machen. Mit sorgfältigen Recherchen, sachlicher Information und innovativen Aktionen engagiert sich ARIWA e.V. gegen Verschleierung und Verdrängung - und für die Anerkennung von Tierrechten. Zur Aufklärung der Öffentlichkeit und praktischer Hilfe für Tiere in Not ist ARIWA e.V. bundesweit mittels vieler Ortsgruppen aktiv.Mehr Infos zu ARIWA - VogelsbergVegane Rezeptideen hier: