Sonntags-Matinee am 12.09.2021, um 11:00, Bürgerhaus Kirchhain

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,am Sonntag führen wir eine Diskussionsveranstaltung zur Bundestags-Wahl 2021 in Kirchhaindurch, zu welcher wir Sie herzlich einladen. Wir haben die Direkt-Kandidat*innen von CDU, SPD,FDP, Bündnis90/Die Grünen, Die Linke aus dem Wahlkreis Marburg-Biedenkopf eingeladen undwollen mit ihnen aktuelle politische Fragestellungen besprechen.Wir vom Pulse of Europe Team Marburg wollen deutlich machen, dass es bei den Wahlen zumBundestag auch darum geht, eine gute Wahl für Europa zu treffen, denn Deutschland braucht eineentschieden europa-freundlichere Politik. Die anstehende Wahl hat über die nationalen Grenzenhinweg große Bedeutung für die weiteren Entwicklungen in Europa. Deshalb muss es allen Europa-Freunden und -Freundinnen darum gehen, alle proeuropäischen Kräfte zu mobilisieren, zur Wahlzu gehen.An Thementischen werden die Besucher*innen politische Schwerpunkte mit den Vertreter*innender Parteien diskutieren können. Nach einem Diskussionsdurchgang können die Teilnehmendenwechseln. So besteht die Möglichkeit, verschiedene Themenbereiche eingehender zu vertiefen.Die Themenbereiche: Umgang mit dem Klima-Wandel, die soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft,die weitere Zusammenarbeit auf wirtschaftlicher und finanzpolitischer Hinsicht in Europa,zu erwartende Flüchtlingssituation (Afghanistan) und Lehren aus der Pandemie.Folgende Parteien-Vertreter*innen haben ihre Teilnahme zugesagt:- Dr. Stefan Heck (CDU) - Maximilian Peter (Die Linke)- Sören Bartol (SPD) - Stephanie Theiss (Bündnis 90/Die Grünen)- Niklas Hannott (FDP)Entsprechend der aktuellen Hygiene-Vorschriften ist der Nachweis der vollständigen Impfungoder überwundener Infektion oder ein negativer Test vorzulegen.Die zurückliegende Online-Kundgebung zum Europa-Tag am 09.05.21 kann weiterhin aufYouTube: https://youtu.be/0Mtrd3cWb0I angesehen werden: "Europa in unserer Stadt und Region"an den Beispielen: Zeiteninsel, Renaturierung der Lahn, Güterbahnhof Fronhausen mitkünstlerischen Beiträgen Urban Sketching und Fast Forward Theatre und Grußworten der Landrätin und des Oberbürgermeisters.Mit dem QR-Code kommen Sie auf unsere Internetseite:Weitere Informationen: Facebook + YouTube (Kanal: poe-marburg)und www.myheimat.de (Suche: pulse of europe)Team Pulse of Europe Marburg www.pulseofeurope.eu/marburgKontakt: E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu mobil 0179 6966784