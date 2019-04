Sonntag, den 28.04.2019, um 11:00 h, Sonntags-Matinee im TTZ Marburg

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde, am Sonntag führen wir eine Diskussionsveranstaltung zur Europa-Wahl 2019 in Marburg durch. Dazu haben wir die Europa-Kandidaten der pro-europäischen Parteien eingeladen. Alle haben die Einladung angenommen, aber nicht alle können ihre EP-Kandidaten schicken. Die Vertreter*innen der Parteien werden mit den Besucher*innen politische Schwerpunkte an Thementischen andiskutieren. Nach einem Diskussionsdurchgang können die Teilnehmenden wechseln. So besteht die Möglichkeit verschiedene Themenbereiche zu vertiefen.Wir freuen uns, dass als Parteien-Vertreter*innen ihre Teilnahme zugesagt haben:- Thevagar Mohanadhasan (SPD/Junge Europäische Föderalisten/Büro Martina Werner),- Miriam Dahlke (Grüne /Sprecherin für Finanzen, Europa und Haushaltskontrolle MdL HES),- Jan Schalauske (Linke/Landesvorsitzender + MdL HES),- Kay-Ina Köhler (FDP /EP-Kandidatin/HES),- N.N. (CDU),Für uns Europa-Aktivist*innen liegt es auf der Hand auf die bevorstehenden Wahlen zum Europa-Parlament in allen EU-Mitgliedsstaaten zu verweisen: Vor dem Hintergrund der aktuellen politi-schen Entwicklungen, der Stimmungsbilder, die von zahlreichen nationalen Parlamentswahlen in den europäischen Mitgliedsstaaten ausgehen und mit Blick auf die Wahlbeteiligung bei der letzten Europa-Wahl kommt es für Europas Zukunft auf jede Stimme an! Doch das ist vielen Menschen nicht bewusst. Im Europaparlament geht es nicht um Dinge wie „Gurkenkrümmungsnormen“ und überflüssige Bürokratie, sondern um Richtungsentscheidungen für unser demokratisches Zusam-menleben in Europa.Obwohl wir nach wie vor sicher sind, dass die Zahl der Menschen, die der europäischen Idee posi-tiv gegenüberstehen, größer ist, als die ihrer Gegner, bedarf es einer großen Anstrengung aller pro-europäischen Kräfte für diese Wahlbereitschaft am 26.05. zu mobilisieren.