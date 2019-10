Solidarität gegen Rechts und gegen Windkraftanlagen, Demo: 26. 10. 19, 11 Uhr

eine besonders hässliche Fratze. Der Milliardentopf der EEG-Umlagezieht Spekulanten und Provisionsabgreifer unwiderstehlich an.Jenseits von Argumenten jeglicher Färbung geht es auch hier letztlichnur um die Verteilung des Kuchens, darum, wer sich wieviel Profite indie Taschen stopft.Mit den Windrädern hat die Gentrifizierung in den ländlichen Raumübergegriffen und auch den Wald erfasst. Warum wohl werden inKronberg, Oberursel und Bad Homburg keine Großwindräder gebaut, inEmsdorf, Erksdorf und Fischbach aber schon?Durch Verlärmung und Verhunzung sinkt die Attraktivität der Dörferweiter, der Druck auf den knappen bezahlbaren Wohnraum in den Städtensteigt.Daher sind in Marburg die Kämpfe schon lange zusammengelegt, dieAntiFa stellt sich Miethaien und Spekulanten auch im Bereich Windkraftentgegen und Windkraftgegner sind solidarisch mit der AntiFa, u.a. imKampf gegen Nazi-Burschenschaften, wie auf den Bildern zu sehen."Für Samstag, 26. 10., hat die Marburger Burschenschaft Germania erneut drei sogenannte Vordenker der Neuen Rechten zu einer Veranstaltung in ihr Verbindungshaus eingeladen. Dagegen formiert sich Widerstand.