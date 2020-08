Seit KW 16: Keine SARS-CoV-2 Viren in Berichten der AG Influenza

Ich frage mich:

wurde 1992 von vier pharmazeutischen Unternehmen und dem ebenfalls industrienahen(DGK) gegründet. Nach dem Inkrafttreten des(Anfang 2001) übernahm dast (RKI) die wissenschaftliche Federführung der AGI unter Beibehaltung der bisherigen Sponsoren DKG, Aventis Pasteur MSD, Chiron Behring, Niddapharm, SmithKline Beecham Pharma und Solvay Arzneimittel.Als Reaktion auf Frühphase die(„Schweinegrippe“) ist das RKI seit dem Winter 2009/10 für die Arbeitsgemeinschaft Influenza alleinverantwortlich. Die AGI ist seitdem eine Gemeinschaft der-Praxen und des RKI, deren Arbeit ausschließlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wird. Auf seiner Website beschreibt das RKI die AGI wie folgt: „Weiter heißt es auf der Seite des Robert-Koch-Institutes:“.veröffentlichte gestern auf deneinen Artikel mit der Überschrift:Der Artikel beginnt mit diesen Worten: "Womit lassen sich eigentlich die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern begründen? Im März hieß es, man müsse das Gesundheitssystem vor dem drohenden Kollaps bewahren. Im April rückte der R-Wert als vermeintlich belastbarer Indikator in den politischen Fokus und im Mai verabschiedeten Bund und Länder einen „Notfallmechanismus“, der strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus von der Infektionslage auf Kreisebene abhängig machen sollte.Heute, im August, sind die Krankenhäuser so leer wie selten zuvor, von einer exponentiellen Ausbreitung der Infektionen kann keine Rede sein und kein einziger Landkreis reißt die vereinbarte Obergrenze. Die wichtigen Zahlen und Indikatoren unterscheiden sich diametral von der Situation Ende März. Dennoch malen Teile der Politik das Schreckensszenario eines zweiten Lockdowns an die Wand" (...)Dazu passt diese Information: Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt findet im Robert-Koch-Institut (RKI) ein internes Duell statt. Auf der einen Seite befeuert der Leiter des RKI, Dr. Wieler, die Angst in der Bevölkerung vor einer zweiten Welle mit SARS-CoV-2-Infektionen. Er führt als Beleg die steigende Anzahl positiver PCR-Tests an. Auf der anderen Seite agiert die Arbeitsgemeinschaft Influenza am RKI. Die AG berichtet über die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung, mit einem besonderen Augenmerk auf die Influenza-Viren. In den Berichten der AG tauchen seit der Kalenderwoche 16 keine SARS-CoV-2 Viren mehr auf.Wieso schlüpfen die SARS-CoV-2-Viren unerkannt durch das „spitzenmäßige Erhebungssystem“ der AG Influenza, während sie sich massenweise bei Behelfsteststellen an Autobahnen und Flughäfen aufspüren lassen?Liegt das an den PCR-Tests?