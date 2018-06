Pulse of Europe - Spontane Kundgebung auf dem Marktplatz, 14 Uhr

Uhr auf dem Marktplatz in Marburg­ ­­Liebe Pulsgeber,Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,die CSU gefährdet mit ihrer "Bayern first"-Linie die Regierungskoalition und stellt sich offen gegen ein vereintes Europa. Was sie momentan geschlossen vorträgt, ist ein angekündigter Bruch mit europäischem und internationalem Recht. Politisch-strategisch bedeutet es eine massive Verschiebung der deutschen Europapolitik in Richtung nationaler Alleingänge und eine unzweideutige Annäherung an europäische Nationalisten.Wir von Pulse of Europe können das so nicht stehen lassen. Europa muss gemeinsam handeln! Nationale Alleingänge - gerade von Deutschland! - sind nicht akzeptabel.Besondere Umstände erfordern besondere Aktionen. Kurzentschlossen treffen wir uns deshalb morgen umum der CSU zu zeigen: So geht es nicht. Wir sehen nicht zu, wie Seehofer und Co. die nun endlich von der Kanzlerin aufgenommene und dringend notwendige EU-Reforminitiative mit den französischen Partnern einfach weggewischt wird.Es brennt europapolitisch - und zwar diesmal in Deutschland. Jetzt sollten wir alle gemeinsam aufstehen und Stellung beziehen. Let's be the Pulse of Europe! #pulseofeurope #EuropeUnitedDeshalb kommt am Sonntag, dem 17. Juni 2018 um 14 Uhr zum Marktplatz, tragt blau und gelb, bringt Banner mit, sagt der CSU, was Ihr von ihrem Vorgehen haltet und setzt deutliches Zeichen.Unsere Botschaften sind klar und einfach:1. Europa muss gemeinsam handeln. Nationale Alleingänge – gerade Deutschlands! – sind nicht akzeptabel. Es gilt: Europe United!2. Politisches Handeln darf nur auf der Grundlage rechtmäßig erlassener Gesetze erfolgen. Offene Brüche des europäischen Rechts, wie sie nun aus Teilen der Bundesregierung angedroht werden, sind nicht hinnehmbar!3. Die EU muss reformiert werden. Wir erwarten von den politisch Verantwortlichen einen konstruktiven Reformprozess, den Frankreich und Deutschland bereits angestoßen haben – es darf weder in Fragen der Eurozonenpolitik, noch in Fragen der Asyl- und Migrationspolitik bei leeren Worten oder stumpfen Parolen bleiben!Wir freuen uns auf Euch! Let's be the Pulse of Europe!Euer Pulse of Europe Team Marburg ­­ ­ ­­ ­ ­Pulse of Europe Team MarburgInternet: www.pulseofeurope.eu/marburgKontakt: marburg@pulseofeurope.eu ­Impressum:Pulse of Europe MarburgWeidenbrunkel 535041 MarburgNewsletter abbestellen