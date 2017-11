Pulse of Europe - Netzwerktreffen in Luxemburg

Aus verschiedenen Ländern Europas kamen die Netzwerker zusammen, um Rückblick zu halten und die nächsten Schritte für die weitere Arbeit zu erarbeiten.Nach der Begrüßung der Teilnehmer am Stadthaus, am Place d'Armes, wurde eine Stadtführung durchgeführt, die viele interessante Informationen lieferte. Zum Abschluss traf man sich in der ehem. Brauerei Big Beer Company, zum gemütlichen Beisammensein.Am nächsten Tag trafen sich alle Teilnehmer im Lycée Robert Schumann zum gemeinsamen Frühstück. Eröffnungreden wurden gehalten von Jonathan Ponchon, Präsident PoE Luxembourg, der Direktorin der Schule und Daniel Röder aus Frankfurt, Vorstandsvorsitzender PoE.Als Ehrengast sprach der Luxemburger Außenminister Jean Asselborn.Es wurde über organisatorische Dinge, z. B. Erläuterung der Vereinsstruktur, Professionalisierung von PoE, Finanzen, Kampagnen und Aktionen, Selbstbild PoE, usw. gesprochen.Die Themen, die in Workshops erarbeitet werden sollten, waren sehr unterschiedlich:In Arbeitsgruppen wurden die verschiedenen Themen erarbeitet und im Plenum präsentiert.Die arbeitsintensive Stimmung wurde durch auflockernde Unterbrechungen immer wieder neu belebt.Am Abend traf man sich nach einer kurzen Busfahrt zum Kass-Haff, beim Biobauern auf dem Land, zur entspannenden Party.Am Sonntag Weiterarbeit in Workshops, Zusammenfassung der Ergebnisse, Absprache nächstes Netzwerktreffen, gemeinsames Foto.Mit einem Marsch vom Lycée Robert Schuman zur Place Clairfontaine und einer Kundgebung, endete die Veranstaltung. Leider hatte der Wettergott wenig Einsehen, denn es regnete an den drei Tagen mehr oder weniger ununterbrochen.