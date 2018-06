Pulse of Europe Marburg - Spontane Kundgebung auf dem Marktplatz

Wir haben zu dieser spontanen Kundgebung aufgerufen, weil der Streit innerhalb der Koalition bzw. der Bundestagsfraktion von CDU / CSU eine Entscheidung für oder gegen ein vereintes Europa darstellt. Ginge es nach den Interessen von Seehofer, Söder etc, wäre das ein Bruch mit europäischem und internationalem Recht. Politisch-strategisch bedeutet es eine massive Verschiebung der deutschen Europapolitik in Richtung nationaler Alleingänge und eine unzweideutige Annäherung an europäische Nationalisten."