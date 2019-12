Pulse of Europe Marburg - letzte Veranstaltung in 2019

Nach der Begrüßung durch Peter Reckling, konnten die Besucher durch eine Power-Point-Präsentation, das vergangene Jahr Revue passieren lassen.Neben der Bilderschau, wurde auch mal gesungen, diesmal ohne Gitarrenbegleitung, da Anselm Richter krankheitsbedingt nicht anwesend sein konnte. Angela Weström begleitete auf der Mundharmonika den Gesang der Anwesenden.Am offenen Mikrophon konnten einige Redner ihren Beitrag dem Publikum mitteilen.Für das kommende Jahr sind weniger Veranstaltungen geplant, nur zu besonderen Anlässen werden wir uns treffen. Eine Polenreise für Interessierte ist bereits in Planung und wird im Frühjahr stattfinden.Weitere Informationen werden per Mail bzw. in der Presse bekannt gemacht.