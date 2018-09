Pulse of Europe Marburg lädt ein: Sonntag 7. 10. 2018, 14 Uhr, Marktplatz Marburg

am Sonntag, dem 07.10. versammeln sich die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung wieder in Marburg auf dem Marktplatz. Im thematischen Mittelpunkt steht die anstehende Wahl zum hessischen Landtag und zur Änderung der hessischen Verfassung.In unserer Kundgebung werden die Kandidaten der fünf bisher im Parlament vertretenden Parteien sich zur Änderung der Verfassung bzgl. der Europa-Bindung unseres Bundeslandes äußern:Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, weitere Fragen am offenen Mikrophon vorzutragen. Wir wollen dabei auf die von den Marburger/innen auf unseren Kundgebungen festgestellten Visionen und Forderungen Bezug nehmen:1. FÜR EIN SOZIALES EUROPA2. FÜR INTEGRATION UND TOLERANZ, WENIGER LOBBYISMUS3. FÜR EINHEIT IN VIELFALT4. FÜR VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA, EINE STIMME, GGF. EIN PRÄSIDENT5. FÜR RECHTSSTAATLICHKEIT6. DIE WIRTSCHAFTS-, WÄHRUNGS- UND SOZIALUNION VERTIEFENWir rufen dazu auf bei der Hessenwahl pro-europäische Parteien zu wählen und damit dem Nationalismus eine Absage erteilen. Unterstützen Sie die Verfassungsänderung für ein Hessen, als Teil der Europäischen Union!In Marburg führt die örtliche Pulse-of-Europe Gruppe seit April 2017 bisher 19 europa-bejahende Kundgebungen auf dem Marktplatz durch.Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf, als Verfechter der europäischen Idee, sich an der kommenden Kundgebung zu beteiligen. Bringen Sie Europa-Fahnen, Luftballons u. ä. mit. Bitte verzichten Sie auf die Darstellung von Parteisymbolen und Fahnen, da wir den einheitlichen Charakter für Europa nicht verfälschen wollen. Zusammen mit den Initiativen in über 120 Städten in Deutschland und vielen weiteren Städten in Europa wollen wir auch in Marburg für ein gemeinsames, solidarisches und friedenstiftendes Europa eintreten.Terminhinweise:- Wir beabsichtigen eine Fahrt zum Europa-Parlament in Straßburg zu Beginn 2019 zu organisieren. Wollen Sie sich daran beteiligen?- Nächste Kundgebungen in Marburg jeweils Sonntag, den 04.11. und 02.12.2018, um 14:00 Uhr auf dem MarktplatzWir freuen uns auf zahlreiche europa-freundliche Teilnehmende.Siehe Berichte in der örtlichen Presse:Internet: www.pulseofeurope.eu/marburgKontakt: Team PoE-Marburg, mobil 0179 6966784, E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu