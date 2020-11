Pulse of Europe Marburg, Kundgebung, Sonntag, 6.12. 2020, 14. Uhr, online per ZOOM

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde, am Sonntag, den 06. Dezember rufen die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung zu einer Online-Kundgebung auf. Wir werden einen Jahresrückblick auf ein besonderes Jahr vornehmen und auch aktuelle Themen streifen, wie die schwierigen Haushaltsberatungen der EU, den bevorstehenden endgültigen Brexit zum Jahresende und die Covid 19- Pandemie.Im zurückliegenden Jahr hat das Team Pulse of Europe in Marburg Kundgebungen mit den Schwer-punkten „Solidarität mit Belarus“, „Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft“ und die un-tragbare „Flüchtlingssituation auf Lesbos“ durchgeführt. Eine Veranstaltung zur Rechtsstaatlichkeit in Polen und die Aktion „Reinigung von Stolpersteinen“ in Marburg fanden ganz zu Beginn des Jah-res statt.Auf die Phase des Lockdowns im Frühjahr anlässlich des Europa-Tages folgte unsere große Online-Kundgebung mit Unterstützung der Stadt und dem Landkreis auf dem Marktplatz.Im Oktober organisierten wir noch vor dem 2. Lockdown ebenfalls mit Unterstützung der Stadt Marburg als Präsenzveranstaltung „Europäische Hausparlamente“ zum Themenkomplex „Solidari-tät in der EU“ im Technologie- und Tagungszentrum.Wegen der Epidemie müssen wir bis auf weiteres auf Präsenz-Veranstaltungen verzichten.Die aktuellen Probleme in Europa bergen eine gefährliche Brisanz. Das Marburger Team von Pulse of Europe wird deswegen auch künftig auf geeignet konzipierten Veranstaltungen die Entwicklun-gen in Europa öffentlich kommentieren. Wir hoffen auf zahlreiche Mitstreiter*innen und freuen uns über Anregungen zu Themenbereichen und auch Formen der Durchführung, die es ermögli-chen interessierte Bürger*innen unserer Stadt und aus dem Landkreis zu erreichen.Wollen Sie am 06.12. an der Online-Kundgebung teilnehmen? Dann senden Sie bitte eine E-Mail an marburg@pulseofeurope.eu