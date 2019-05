Pulse of Europe Marburg- Kundgebung auf dem Marktplatz

Am Sonntag, dem 02.06., um 14:00 Uhr versammeln sich die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung in Marburg auf dem Marktplatz. Im thematischen Mittelpunkt steht die Auswertung der Ergebnisse zur Europa-Wahl und wir wollen die Erfolge der pro-europäischen Kräfte mit einem kulinarischen Fest begehen. Mit vierstimmigen Gesang wird der Marburger Chor 1949 uns begleiten!Wir wollen an diesem Sonntag zu einem europäischen Picknick mit kleinen Snack aus verschiedenen europäischen Ländern einladen, dabei gleichzeitig die Bürger*innen unserer Stadt und deren Gäste für ihre pro-europäische Wahlentscheidung beglückwünschen. Wir freuen uns, wenn Teilnehmende entsprechende kleine Snacks mitbringen würden!Für uns Europa-Aktivist*innen ist das bisher bekannte Wahlergebnis ein Erfolg für die pro-europäischen Kräfte. Auch wenn die nationalistischen Parteien in einzelnen Ländern erschreckend hohe Stimmzahlen erreichten, so sehen wir doch den Willen der Menschen in unserer Europäischen Union, dass der Weg der Zusammenarbeit und friedlichen Kooperation fortgesetzt werden soll. Nun erwarten wir von den Parteien im Europa-Parlament, dass sie diesen Willen bei der Wahl der neuen Kommission und der Festlegung von Leitlinien für die nächsten Jahre berücksichtigen.