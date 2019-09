Pulse of Europe Marburg - Kundgebung auf dem Marktplatz - Antikriegstag

von versch. Sprechern dargelegt. Weitere Themen waren der Brexit und das Mercosur-Abkommen.Nach den Vorträgen konnte das Offene Mikrofon genutzt werden, um eigene Meinungen beizutragen, was auch genutzt wurde.Am 1. September 1939, heute vor 80 Jahren, überfiel die deutsche Wehrmacht den Nachbarstaat Polen. Eine 6-Jahre dauernde Phase von Töten, Vernichten und Zerstören begann in fast allen Regionen Europas. Sie brachte unsägliches Leid mit sich und endete mit einer Welle wütender Gewalt, mit Vertreibung und Flucht vieler Menschen. An diesen Tag denken wir heute, am Antikriegstag.Wohl niemandem ist so sehr wie Churchill zu danken, dass sich nach der totalen Katastrophe wieder eine Chance für Freiheit und Demokratie in Europa bot. Churchill war es gewesen, der 1946 in seiner Züricher Rede den "ungeheuren Massen von zitternden, gequälten, hungrigen, gramerfüllten und verwirrten Menschen in den Ruinen ihrer Städte und Häuser" ein Heilmittel empfohlen hatte, das "wie durch ein Wunder die ganze Situation verändern" werde."Wir müssen", rief Churchill ein Jahr nach dem 2. Weltkrieg, "eine Art Vereinigte Staaten von Europa aufbauen".Es schmerzt, aber verwundert schon nicht mehr, dass Boris Johnson sich auf seinen großen Vorgänger Churchill beruft. Ausgerechnet der heutige britische Premierminister, verursachte durch Falschinformationen die Brexit-Abstimmung. Und er verhindert in diesen Tagen die Mitwirkung des britischen Parlamentes.Heute, amwollen wir zum Ausdruck bringen: wir wollen keine Kriege mehr; Krieg als Mittel zur Lösung von Konflikten zwischen Staaten, Religionen oder Ethnien muss endgültig der Vergangenheit angehören. Niemals hat ein Krieg zu einer nachhaltigen Lösung des zugrundeliegenden Konfliktes geführt. Kriege haben stets neue Wunden und neues Elend erzeugt. Wir wenden uns auch gegen eine Berichterstattung, welche anscheinend nicht mehr wagt, Kriege auch wirklich Kriege zu nennen.Wir fordern die Politiker dazu auf, weiter und noch intensiver ideenreich und kreativ an der Entwicklung neuer und geeigneter Instrumente zu arbeiten, die zur Lösung von Konflikten ohne Waffen beitragen können. Die Europäische Union ist ein Beispiel dafür, wie in einer großen Region durch andauernde zielgerichtete Arbeit an Verträgen und Pflege der wechselseitigen Kommunikation Frieden erarbeitet und erhalten werden kann.Die Europäische Union stellt die politisch Handelnden vor neuartige, weil komplexere und schwierigere Fragestellungen. Deren Bewältigung erfordert viel Zeit und Mühe.Grenzüberschreitendes Verständnis muss an die Stelle nationalistisch geprägten Denkens treten. Das Wissen um die schwierigen und komplexen Zusammenhänge entlarvt populistische Töne in der öffentlichen Diskussion als vollkommen untauglich.Heute zeigt sich, dass die Europäische Union auf ihre Mitglieder einwirken und Änderungen innerhalb einzelner Staaten bewirken kann. In Polen etwa wurde ein Teil der beabsichtigten Justizreform nicht umgesetzt, in Rumänien konnte die Abschwächung der Korruptionsbekämpfung abgewendet und zuletzt konnte die Anlandung der Flüchtlinge in Italien und Malta trotz erheblicher Widerstände durchgesetzt werden. In vergangenen Zeiten wurden derartige Einwirkungen mitunter zu Kriegsgründen hochstilisiert.Heute, am Antikriegstag, fordern wir von den Politikern, dass sie nicht zurückfallen in die alten Muster von Politik vergangener Jahrhunderte. Wir wollen nicht den Wiedereintritt in den Kreislauf eines widersinnigen Wettrüstens. Zwar braucht die Politik Werkzeuge und Mittel, um das Recht national und international zu schützen und durchzusetzen aber wir wollen, dass die politisch Verantwortlichen dabei alle Anstrengungen unternehmen um kriegerische Maßnahmen zu vermeiden.