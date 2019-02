Pulse of Europe Marburg - Kundgebung auf dem Marktplatz, 3. 3.19. 14 Uhr

Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,am Sonntag, dem 03.03. versammeln sich die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung wieder in Marburg auf dem Marktplatz. Im thematischen Mittelpunkt stehen die Mobilisierung zu den Wahlen im Europäischen Parlament und der Auftakt für eine Reihe von Aktivitäten von Pulse of Europe bis zur Wahl am 26.05.!Für uns Europa-Aktivist*innen liegt es auf der Hand auf die bevorstehenden Wahlen zum Europa-Parlament in allen EU-Mitgliedsstaaten zu verweisen: Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Entwicklungen, der Stimmungsbilder, die von zahlreichen nationalen Parlamentswahlen in den europäischen Mitgliedsstaaten ausgehen und mit Blick auf die Wahlbeteiligung bei der letzten Europa-Wahl kommt es für Europas Zukunft auf jede Stimme an! Doch das ist vielen Menschen nicht bewusst. Einige denken beim Europaparlament an Dinge wie „Gurken-krümmungsnormen“ und überflüssige Bürokratie – aber nicht an Richtungsentscheidungen für unser demokratisches Zusammenleben in Europa.Obwohl wir nach wie vor sicher sind, dass die Zahl der Menschen, die der europäischen Idee positiv gegenüberstehen, größer ist, als die ihrer Gegner, bedarf es einer großen Anstrengung der pro-europäischen Kräfte für die Wahlbereitschaft zu mobilisieren.Gerade bei jungen Menschen und in politikfernen Zielgruppen ist die Wahl bisher kaum ein Thema. Das wollen wir ändern! Mit emotionalen, nahbaren Botschaften. Mit niedrigschwelligen Aktionen im Lebensumfeld der Mitmenschen. Und mit unserer Leidenschaft für die europäische Idee und die europäischen Grundwerte!Dabei legen wir Wert auf die von uns Marburger*innen entwickelten Visionen und Forderungen:.1. FÜR EIN SOZIALES EUROPA2. FÜR INTEGRATION UND TOLERANZ, WENIGER LOBBYISMUS3. FÜR EINHEIT IN VIELFALT4. FÜR VEREINIGTE STAATEN VON EUROPA, EINE STIMME, GGF. EIN PRÄSIDENT5. FÜR RECHTSSTAATLICHKEIT6. DIE WIRTSCHAFTS-, WÄHRUNGS- UND SOZIALUNION VERTIEFENWir weisen auf folgende Termine hin:• Ausstellung „Zeichnen für Europa – Wahlen zum Europäischen Parlament“ vom 18.-31.03. im Rathaus (parterre), täglich geöffnet von 11-17 Uhr (wir brauchen noch Leute, die uns bei der Aufsicht unterstützen!)Vernissage am Samstag, den 16.03., 16:00 Uhr• Veranstaltung in Frankfurt: 05.04., 19:00 in der Fachhochschule mit den Spitzenkandidaten• Nächste Kundgebung in Marburg: Sonntag, den, um 14:00 Uhr auf dem Marktplatz