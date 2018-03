Pulse of Europe Marburg - Kundgebung am Marktbrunnen - Marktplatz

In unsere heutigen Kundgebung ging es schwerpunktmäßig um den Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Bei den letzten Veranstaltungen hatten sich verschiedene Bürger für bestimmte Fragen interessiert, die heute angesprochen wurden, z. B.:Dazu sagt der Koalitionsvertrag, dass „die Europäische Union ein einzigartiges Friedens- und Erfolgsprojekt ist und bleiben muss: Ein starkes, demokratisches … und soziales Europa der Menschen.“ Ein Europa der Demokratie und Solidarität soll die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte auf allen Ebenen vertiefen und das Prinzip der wechselseitigen Solidarität stärken.Dazu sagt der Koalitionsvertrag, „dass sie an einem Europa des Friedens und der globalen Verantwortung arbeiten will, dass die EU ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden und zugleich Migration besser ordnen und steuern muss.Dazu sagt der Koalitionsvertrag, „dass der Europarat Hüter und Bewahrer elementarer Grund- und Menschenrechte bleiben soll und eine klare wertebasierte Arbeit des Europarats ermöglicht werden soll.“Dazu sagt der Koalitionsvertrag, dass in der EU mit einer gemeinsamen Außen- und Menschenrechtspolitik und in enger Partnerschaft mit Frankreich und auch in Zusammenarbeit mit Polen gearbeitet werden soll.Dazu sagt der Koalitionsvertrag, dass bei der Debatte über die Zukunft der EU die Bürgerinnen und Bürger in bundesweiten öffentlichen Dialogen an der Reformdebatte in Europa beteiligt werden sollen: Für eine konsequente Durchsetzung der demokratischen und rechtsstaatlichen Werte und Prinzipien.Die Bundesregierung verpflichtet sich, Fluchtursachen umfassend zu bekämpfen, die Außengrenzen der EU gemeinsam wirksamer zu schützen sowie eine solidarische Verantwortungsteilung in der EU zu schaffen.Dazu sagt der Koalitionsvertrag, dass der Kampf gegen Steuerbetrug und aggressive Steuervermeidung vorangetrieben werden soll.Die Formulierungen im Koalitionsvertrag sind nicht immer klare Antworten auf unsere Vorstellungen. Dennoch steht so viel Europa im Koalitionsvertrag, wie noch nie vorher.Bereits im ersten Absatz der Präambel steht: „Die Europäische Union muss ihre Werte und ihr Wohlstandsversprechen bewahren und erneuern. Nur eine starke Europäische Union ist der Garant für eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und Wohlstand.“Das werden wir von Pulse of Europe im Auge behalten.Zwischen den Wortbeiträgen trug Anselm Richter mit Gitarre und Gesang zur Auflockerung der Stimmung bei.Zum Ende der Kundgebung wurde wie immer, die Europahymne von allen Besuchern gesungen.