Pulse of Europe Marburg, Kundgebung am Elisabeth-Blochmann-Platz

Die Aktiven der Gruppe PoE Marburg trugen ihre Texte vor im Wechsel mit Musikbeiträgen von Anselm Richter.Immer klarer wird: Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Immer eindeutiger leiten Wissenschaftler aus den vorliegenden Daten ab, dass ein Weiter-So in die Sackgasse führen wird. Das sich verändernde Klima verlangt nach tiefgreifenden Änderungen in den Produktionsprozessen. Über die Ressourcen von morgen wird heute entschieden. Die Verknappung von Ressourcen und das Anwachsen sozialer Ungleichheiten birgt hohes Konfliktpotential. Immer mehr Bürger begreifen, dass alte und liebgewonnene Gewohnheiten aufgegeben werden müssen, damit auch künftige Generationen lebenswerte Verhältnisse vorfinden werden.Die wachsenden Flüchtlingsströme in der Welt zeigen die Notwendigkeit von Transformationsprozessen an: Hungersnöte, Wasserknappheiten und auch das Wohlstandsgefälle lösen Wanderungen aus. Auf unfassbare 82 Millionen beziffert die UN-Flüchtlingshilfe heute die Zahl der Binnenflüchtlinge. Die Zahl der Migranten und der dadurch ausgelöste Problemdruck wird solange zunehmen bis ein Umdenken der Staaten stattfinden wird. Er muss stattfinden. Auch die Europäische Union muss sich dieser Problematik stellen: ihr reicher Wohlstand übt starke Anziehungskräfte aus, ihre Industrie hat horrenden Durst nach nicht erneuerbaren Ressourcen, aber ihre Entwicklungspolitik bleibt – gelinde ausgedrückt – unauffällig.Wir sind Teil einer multipolaren Welt: China behauptet, das bessere Gesellschaftssystem zu haben und entwickelt mit der neuen Seidenstraße ein Geflecht von nicht nur wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Die USA fordern weltweit einerseits die Einhaltung der Menschenrechte und setzen zur Durchsetzung eigener Interessen andererseits massiv ihre Wirtschaftskraft ein. Russlands Verhalten erinnert mitunter an die Großmachtspolitik von Peter dem Großen aus dem 18. Jahrhundert. In dieser Welt muss die Europäische Union selbstbewusst eine eigenständige Position entwickeln. Nicht zukunftsorientiert ist dagegen die Anlehnung an bestehende Machtzentren oder die Teilnahme an der heute üblichen Machtrhetorik .Die EU hat auf dem ehemals krisengeschüttelten Alten Kontinent Frieden durch partnerschaftliche Kooperation geschaffen. Ein großer freier Binnenmarkt erzeugte Wohlstand. Sie beweist seit Jahren, dass ein Ausgleich unterschiedlicher Interessen unter gleichberechtigten Partnern zwar mühsam, so doch möglich ist. Sie beweist, dass alte Denk- und Handlungsschemata, wie z.B. der Kalte Krieg mit den Unsummen in der Aufrüstung gebundenen Werten und Geldern, oder Handelskriege zumindest in Europa überwunden sind und der Vergangenheit angehören. Die Europäische Union beweist, dass in Krisensituationen die Mitgliedstaaten solidarisch handeln können – wie beispielsweise jetzt in Zeiten der Pandemie.partnerschaftliche Kooperation gleichberechtigter Staaten deren Bürgern die Grundrechte garantiert sind.Damit dieses Modell weltweit Achtung und Einfluss gewinnt, müssen sich die Gremien der Europäischen Union (Rat und Parlament) jenseits der Meinungsverschiedenheiten des politischen Alltags in seinen Grundsätzen absolut einig sein. Die Bürger der Europäischen Union sind dazu aufgerufen, ihre (künftigen) Wahlentscheidungen an der Beachtung dieser Grundsätze zu orientieren. Klar ist uns allen allerdings dieses: Das Modell „Europäische Union“ ist kein statisches Gebilde, sondern es muss stets (mit Mühen) aktiv neu erarbeitet werden.- ein starkes EU-Parlament, einen europa-orientierten Rat und eine konsequente Kommission,- eine starke und europa-orientierte deutsche Bundesregierung nach der Bundestagswahl im Herbst 2021,- Bürger*innen, die diese EU verteidigen gegen nationalistische Bestrebungen,- Rechtsstaatlichkeit in allen EU-Ländern und keine Duldung von Verstößen, wie in Polen, Ungarn etc.Frau Marita Gabrian von 200 nach Marburg erinnerte an die Ausstellung Grenzerfahrungen im Marburger Rathaus und hat alle Teilnehmer eingeladen, mit ihr zum Rathaus zu gehen.