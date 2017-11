Pulse of Europe Marburg - Diskussionsveranstaltung, 30.11. 19 Uhr

, führt Pulse of Europe in Marburg eine Diskussionsveranstaltung als Ergänzung zu den sonntäglichen Kundgebungen auf dem Marktplatz durch. Wir wollen über die Zukunft Europas, anhand der Reform-Vorschläge von Emmanuel Macron (Präsident der französischen Republik) und Jean-Claude Junker (Präsident der Europäischen Kommission) diskutieren.Auf dieser Veranstaltung haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, zu ausgewählten Europa-Themenkomplexen zu diskutieren. Wie schon erfolgreich bei der Veranstaltung mit den Bundestagskandidaten, soll dies an Thementischen erfolgen. Dadurch können alle Teilnehmenden zu Wort kommen und ihre Fragen und Vorstellungen direkt vortragen. Das Veranstaltungsformat wird sich dadurch absetzen von herkömmlichen Diskussionsveranstaltungen.Folgende Themenkomplexe haben wir zur Diskussion vorgesehen – entsprechend der Anzahl der Teilnehmenden werden möglicherweise nicht alle vertieft werden können:1. Arbeiten und EntlohnungEU Mindestlohn, Arbeitslosenversicherung, Arbeitsagentur …Junker: „Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit am jeweils gleichen Ort, um Lohndumping vorzubeugen“, Macron: Angleichung von Sozial- und Steuerstandards und europaweiter Mindestlohn (angepasst an regionale Gegebenheiten).2. Grenzen und AsylEU-Außengrenzschutz, Terrorabwehrzentrum, Asylbehörde …Junker bezeichnet „Frontex“ als Erfolg des gemeinsamen Grenzschutzes. Macron fordert mehr Kompetenzen für eine europäische Grenzpolizei, durch die nationale Grenzschützer überflüssig würden, eine europäische Asylbehörde könnte die Verfahren vereinheitlichen und beschleunigen. Gleichzeitig sollen sich die Mindeststandards angleichen.3. Agrar und KlimaNeue europäische Agrarpolitik:Die europäische Agrarpolitik ist bedeutender als viele andere Politikbereiche, weil dieser Bereich als einziger nahezu komplett aus dem EU-Haushalt finanziert wird. Die Mittel der EU ersetzen hier staatliche Ausgaben. 38 Prozent des gesamten EU-Budgets (2014 bis 2020) entfällt auf den Agrarbereich.4. Verständigung durch kulturellen AustauschEuropäischer Schüleraustausch:Die Erasmus-Austausch-Programme für Studenten zählen zu Erfolgsgeschichten der EU. Sowohl Juncker als auch Macron wollen diese Programme fortschreiben und erweitern.(siehe als Information: ZEIT ONLINE 19.10.2017: Europäische Union: Europas Zukunft)Wir freuen uns auf rege Teilnahme und kreative Ideen.(neben dem Weihnachtsmarkt)In Marburg führt die örtliche Pulse-of-Europe Gruppe seit April dieses Jahres europa-bejahende Kundgebungen auf dem Marktplatz durch.Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf, als Verfechter der europäischen Idee, sich an der kommenden Kundgebung zu beteiligen. Bringen Sie Europa-Fahnen, Luftballons u. ä. mit. Bitte verzichten Sie auf die Darstellung von Parteisymbolen und Fahnen, da wir den einheitlichen Charakter für Pro-Europa nicht verfälschen wollen. Zusammen mit den Initiativen in über 120 Städten in Deutschland und vielen weiteren Städten in Europa wollen wir auch in Marburg für ein gemeinsames, solidarisches und friedenstiftendes Europa eintreten.