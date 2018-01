Pulse of Europe - Kundgebung auf dem Marktplatz Marburg - Sonntag, 4. Februar, 14 Uhr

In Marburg führt die örtliche Pulse-of-Europe Gruppe seit April 2017 bisher 13 europa-bejahende Kundgebungen auf dem Marktplatz durch.Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger der Universitätsstadt Marburg und des Landkreises Marburg-Biedenkopf auf, als Verfechter der europäischen Idee, sich an der kommenden Kundgebung zu beteiligen. Bringen Sie Europa-Fahnen, Luftballons u. ä. mit. Bitte verzichten Sie auf die Darstellung von Parteisymbolen und Fahnen, da wir den einheitlichen Charakter für Europa nicht verfälschen wollen. Zusammen mit den Initiativen in über 120 Städten in Deutschland und vielen weiteren Städten in Europa wollen wir auch in Marburg für ein gemeinsames, solidarisches und friedenstiftendes Europa eintreten.Team Pulse of Europe Marburg www.pulseofeurope.eu/marburgKontakt: E-Mail: marburg@pulseofeurope.eu mobil 0179 6966784