Pulse of Europe Kundgebung auf dem Marktplatz in Marburg

Begrüßung durch Peter Reckling:Liebe (Europa)Freundinnen und Freunde,heute versammeln sich die Aktiven der Pulse of Europe Bewegung in Marburg in Fortsetzung der Aktivitäten zum Klima-Streik – wir beteiligen uns am Klimabündnis in Marburg mit vielen Initiativen / Organisationen, wie FfF - nicht nur einer nationaler, sondern eine nur in Gemeinschaft aller Nationen lösbaren Problematik. Die EU sollte dabei vorangehen! An dieser Frage wollen wir als PoE vorangehen und Informationen erarbeiten.Dem antisemitischen Anschlag von Halle, der in einer Reihe steht mit Angriffen in Europa auf Minderheiten und anders Gläubige.Und der insgesamt sich öffentlicher zeigenden Rechtsextremen- und Faschistischen-Gruppierungen, die in ihrer nationalistischen Gesinnung den europäischen Friedensschluss, der sich im nächsten Jahr zum 75.Mal jährt, gefährden.Heute wollen wir in Kurzbeiträgen und am offenen Mikrophon die Problematik der EU-Osterweiterung, den Brexit, die Ergebnisse der Polen-Wahl und die Lage in Syrien / Türkei aus der EU-Sicht ansprechen.Joachim Streier:Das Thema Osterweiterung der EU ist verloren gegangen hinter den großenThemen Türkei und Syrien und der Brexit.Ich möchte jedoch über die Beitrittsverhandlungen sprechen, insofern sich dieseals exemplarisch für manchen Verlauf und manche Entscheidung in der EUdarstellen.Bisher war es so, dass die Beitritte neuer EU Staaten folgendermaßen abliefen:jeder europäische Staat hat das Recht zu beantragen, in die EU aufgenommenzu werden, die EU stimmt dem eigentlich in jedem Fall zu, und bestimmt einenTermin für den Beginn der Beitrittsverhandlungen. Die Kandidatenländernbekommen dann bestimmte Auflagen und Anforderungen, die sie zu erfüllenhaben, um dem Niveau der EU zu genügen..Dass nun für die Staaten Nordmakedonien und Albanien keineBeitrittsverhandlungen anberaumt wurden ist ungewöhnlich. Es zeigte sich,dass die Mitgliedstaaten bei der Zustimmung keine einheitliche Position findenkonnten.Frankreich akzeptiert den Beitritt von Nord Mazedonien nicht.Frankreich wie auch die Niederlande und Dänemark lehnen den Beitritt vonAlbanien ab und zeigen sich generell skeptisch, ob die Osterweiterung eine guteIdee ist.Beiden Ländern bescheinigte bereits die EU-Kommission, dass sie dieBedingungen für den Beitritt erfüllt haben,• Albanien hat Maßnahmen gegen das organisierte Verbrechen undKorruption getroffen und damit begonnen seine Justiz zu reformieren und• Nordmazedonien hat sich im Juni 2018 zu dem historischen, schwerenSchritt entschlossen, sich umzubenennen. Die Umbenennung selbst warin weiten Teilen der Bevölkerung umstritten, die Aussicht auf eineAnnäherung an Europa wog trotzdem mehr.Beide Länder haben einen enormen Reformwillen gezeigt, doch die EUhonorierte in keiner Weise das Bemühen.Während die EU den Beginn der Gespräche mit Albanien und Nord Mazedonienimmer wieder hinaus schiebt, laufen solche bereits seit 2012 und 2014 mitMontenegro und Serbien. Und das, obwohl beide Länder nicht für ihrenReformwillen bekannt sind.In Serbien ist mit Alexander Vučić ein eiskalter Autokrat an der Macht, der dieMedien gleich schaltet und einen ethnischen Gebietsaustausch mit dem Kosovovorantreibt. Trotzdem kooperiert die EU mit ihm.Vučić orientiert sich mit seinem autoritären Führungsstil gerne an Putin.Beide Staaten machen zwar wirtschaftspolitische Fortschritte, doch Rechtsstaatund Gewaltenteilung sind seither schwächer geworden unter ihrenautokratischen Präsidenten.Und nun erwähne ich die Punkte, durch die sich die EU unter Druck geratenfühlen könnte, dringend eine Entscheidung für die Beitrittsverhandlungen zutreffen.Russland, China und die Türkei bieten dem Balkan klare Perspektiven an.• China bietet an, auf dem Balkan seine Seidenstraße auszubauen unddamit die Infrastruktur oder• die Türkei errichtet in Albanien und im Kosovo neue Mega moscheen.Macron begründet sein Nein nicht nur damit, dass die Länder für Verhandlungennicht reif seien. Er zweifelt grundsätzlich an der Methodik desBeitrittsprozesses. Macrons brüskes Nein – und das ist sein Verdienst – hat die Verlogenheit entlarvt,hinter der sich die Beziehungen zwischen der EU und den Westbalkanstaaten jahrelang verbargen.Man könnte meinen, Macron, dem bzgl. Europas politisch angeblich bisher nichtviel gelungen ist, würde die Erweiterung dazu nutzen, in der EU zu stören.Durch sein Verhalten definiert er, wer dazugehört und wer draußen bleibt.Zudem berücksichgtigt er in seiner Entscheidung auch dass Orban bemüht ist, weiteren Ländern die Türzu öffnen . Der Ungar sieht in autoritären Führungsfiguren wie dem Serben Aleksandar Vucic, demAlbaner Edi Rama oder dem Montenegriner Milo Djukanovic gelehrige Schüler, die in ihren Ländernseine Vision der «illiberalen Demokratie» durchsetzen. Sie hebeln – mit oder ohneBeitrittsverhandlungen – die Gewaltenteilung aus, schalten die Medien gleich und lassen sich periodischvom Volk an der Urne ihre Macht bestätigen. Aus den Schülern würden nach dem Beitritt Verbündete,mit denen Orban seine Koalitionen schmieden könnte.Warum Frau Merkel so eindeutig für die Verhandlungen stimmt, bleibtverborgen. Es ist einzig damit zu erklären, dass sie kühl Macrons Werben füreinen europäischen Aufbruch ignoriert und ein immer weiter so präferiert.Man kann andererseits diese Störung allerdings auch als einen Neuanfangbetrachten, der dabei hilft, eine Methode zu finden, mit der neueKandidatenLänder künftig besser integriert werden können. Fortschritte undRückschritte sollten kurzfristiger belohnt beziehungsweise bestraft werden, umden Prozess dynamischer zu gestalten.So wird seit langem über den stufenweisen Beitritt zur EU diskutiert, der mit derwirtschaftlichen Integration beginnt und erst später in eine politischeMitgliedschaft mündet.Präsident Macron geht wohl davon aus, dass je grösser die EU durchErweiterungen wird, dieses Brüssler-Kunst-Gebilde umso fragiler wird ,So ist es zu verstehen, dass Äußerungen der Unzufriedenheit mit dem Beitrittder diversen Länder im Osten ein Tabuthema sind und solches schwingt dagewiss bei der Entscheidung mit.Für uns als Betrachter zeigt sich, dass Entscheidungen in der EU nicht einfachsind und besonders davon bestimmt werden, dass anscheinend das Regelwerknicht gut funktioniert, scheinbare Machtansprüche und Befindlichkeiten könnenEntscheidungen boykottieren .Mir geht es darum, zu verstehen was in der EU passiert, nur so kann dasInteresse an der EU-Politik andauern. Wir sollten für uns einen Fragenkatalogentwickeln, mit dem wir uns jeweils persönlich Klarheit darüber verschaffen,was wir an der EU gut finden und was nach unserer Vorstellung unbedingtverbesserungswürdig ist, um das Gespräch zu fördern.Meinem Text liegen Artikel aus der Neuen Züricher Zeitung und der TAZ zugrunde. Zwischendurch und am Schluss wurde auch gesungen, diesmal leider ohne Musikbegleitung, da unser Gitarren-Begleiter Anselm Richter nicht anwesend sein konnte.