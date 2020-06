Pulse of Europe - Kundgebung auf dem Marktplatz

Am 14.06.1985 unterzeichneten die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande ein Abkommen in Schengen, einem kleinen Ort in Luxemburg. Der Schengen-Raum war geboren und wuchs im Laufe der Jahre zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum ohne Grenzkontrollen.Wir wollen auch einen Blick nach vorne auf die am 01.07.20 beginnende Ratspräsidentschaft Deutschlands richten. Der Rat ist das 3. europ. Organ in der EU, neben dem EU-Parlament und der Kommission.Neben der solidarisch zu bewältigenden Wirtschaftskrise steht u.a. der Einstieg in den Green Deal und die Lösung der Brexit-Frage an.Der Rat ist das 3. europ. Organ in der EU, neben dem EU-Parlament und der Kommission.Neben der solidarisch zu bewältigenden Wirtschaftskrise steht u.a. der Einstieg in den Green Deal und die Lösung der Brexit-Frage an.Einzelne Mitglieder der Marburger PoE-Gruppe trugen ihre Beiträge vor, anschl. konnten die Teilnehmer am Offenen Mikrofon ihre Meinung dazu kund tun.In den Pausen spielte das Duo Rick und Lucy versch. Stücke von Bob Dylan und John Lennon.Schon traditionell, am Ende der Veranstaltung:Gemeinsamer Gesang: Freude schöner Götterfunken, unter Mundharmonikabegleitung von Angela Weström.Peter bedankt sich bei allen Akteuren und bei den Zuschauern und Gästen.Das für heute geplante PoE-Netzwerktreffen in Hildesheim musste Corona-bedingt ausgefallen. Aber es fand eine MV des PoE-Vereins statt, die einvernehmlich stattfand. 700 Aktivisten an 110 Standorten / 70 in Deutschland. Eine der beschlossenen Maßnahmen, war die koordinierte Aktivität zum Schengener Abkommen. U.a. findet heute ab 15 Uhr in Schengen eine Online-Kundgebung mit den beteiligten Kommunen auf Luxemburger, deutscher, französischer Seite statt. Wer möchte, kann sich unserer Gruppe anschließen und die Kundgebung am Smartphone zu verfolgen.Nächste Kundgebung: nach der Sommerpause Anfang September.