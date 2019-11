Pulse of Europe: Diskussion über verschiedene Themen im Lomonossow-Keller

Im Laufe des Abends wurden die Themen intensiv und gründlich, auch manchmal kontrovers, diskutiert. Die Teilnehmer waren sehr engagiert und am Schluss wurde beschlossen, eine weitere Veranstaltung durchzuführen, die im neuen Jahr 2020 stattfinden soll.Über eine Reise nach Polen (Warschau) wurde gesprochen, die im nächsten Jahr stattfinden soll, sie wird bereits von Dr. Schröer geplant. Ein weitere Reise soll nach Brüssel führen, die von Dr. Cornelius Oepen geplant wird.Die nächste Kundgebung findet am 1.12.19, um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Marburg statt.